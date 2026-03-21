Face à Annecy ce week-end, les Stéphanois auront pour mission de repartir de plus belle après le léger coup d'arrêt à Grenoble (0-0). En cette fin de saison de Ligue 2, tout se joue sur des détails. Et la nomination d'Aurélien Petit pour diriger les débats pourrait avantager l'ASSE.

Quatre unités de retard sur l'ESTAC, mais une série d'invincibilité de six rencontres : l'ASSE aperçoit le bout du tunnel. Mais gare au moindre relâchement. Le nul arraché à Grenoble fait figure de premier avertissement. Et la réception d'Annecy ce samedi (20h00, J28) annoncera la couleur pour cette fin de saison.

Un "Petit" coup de pouce pour les Verts ?

Les hommes de Philippe Montanier pourraient en tout cas compter sur Aurélien Petit. Désigné pour arbitrer la rencontre, l'homme en noir n'a que très peu croisé l'ASSE. Mais systématiquement, l'opposition s'est soldée par une victoire Stéphanoise.

Son baptême du feu avec les Verts remonte à février 2022. Mathieu Cafaro délivrait l'ASSE à la 83e minutes de jeu face à ... Annecy (3-2). Un heureux présage, puisque Saint-Étienne s'est aussi imposé sous ses ordres en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (0-3), en novembre 2023.

Le bilan d'Aurélien Petit cette saison en Ligue 2 :

13 rencontres dirigées

54 cartons jaunes distribués

5 4 cartons rouges distribués

2 pénalties accordés

Les arbitres de la J28 de Ligue 2