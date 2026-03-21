Face à Annecy ce week-end, les Stéphanois auront pour mission de repartir de plus belle après le léger coup d'arrêt à Grenoble (0-0). En cette fin de saison de Ligue 2, tout se joue sur des détails. Et la nomination d'Aurélien Petit pour diriger les débats pourrait avantager l'ASSE.

Quatre unités de retard sur l'ESTAC, mais une série d'invincibilité de six rencontres : l'ASSE aperçoit le bout du tunnel. Mais gare au moindre relâchement. Le nul arraché à Grenoble fait figure de premier avertissement. Et la réception d'Annecy ce samedi (20h00, J28) annoncera la couleur pour cette fin de saison.

Un "Petit" coup de pouce pour les Verts ?

Les hommes de Philippe Montanier pourraient en tout cas compter sur Aurélien Petit. Désigné pour arbitrer la rencontre, l'homme en noir n'a que très peu croisé l'ASSE. Mais systématiquement, l'opposition s'est soldée par une victoire Stéphanoise.

Son baptême du feu avec les Verts remonte à février 2022. Mathieu Cafaro délivrait l'ASSE à la 83e minutes de jeu face à ... Annecy (3-2). Un heureux présage, puisque Saint-Étienne s'est aussi imposé sous ses ordres en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (0-3), en novembre 2023.

Le bilan d'Aurélien Petit cette saison en Ligue 2 : 

  • 13 rencontres dirigées
  • 54 cartons jaunes distribués
  • 5 4 cartons rouges distribués
  • 2 pénalties accordés

Les arbitres de la J28 de Ligue 2

Laval MFC – Grenoble Foot 38

Arbitre principal : Tifenn Leprodhomme
Arbitres assistants : Jean Paul Neves Gouveia et Christopher Spadafora

Amiens SC – Le Mans FC

Arbitre principal : Florent Batta
Arbitres assistants : Elodie Coppola et Yassine Nacirdine

Rodez AF – SC Bastia

Arbitre principal : Karim Abed
Arbitres assistants : Florent Marmion et Nicolas Rodrigues

Pau FC – Montpellier HSC

Arbitre principal : Geoffrey Kubler
Arbitres assistants : Frederic Hebrard et Yann Thenard

Clermont-Foot 63 – Red Star FC

Arbitre principal : Pierre Gaillouste
Arbitres assistants : Camille Soriano et Laurent Coniglio

USBCO – Stade de Reims

Arbitre principal : Mickael Leleu
Arbitres assistants : Bastien Courbet et Gilles Lang Kaercher

ESTAC – USL Dunkerque

Arbitre principal : Ahmed Taleb
Arbitres assistants : Gaetan Korbas et Loris Leporati

AS Saint-Etienne – FC Annecy

Arbitre principal : Aurélien Petit
Arbitres assistants : Vianney Rozand et Romain Galibert