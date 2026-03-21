Face à Annecy ce week-end, les Stéphanois auront pour mission de repartir de plus belle après le léger coup d'arrêt à Grenoble (0-0). En cette fin de saison de Ligue 2, tout se joue sur des détails. Et la nomination d'Aurélien Petit pour diriger les débats pourrait avantager l'ASSE.
Quatre unités de retard sur l'ESTAC, mais une série d'invincibilité de six rencontres : l'ASSE aperçoit le bout du tunnel. Mais gare au moindre relâchement. Le nul arraché à Grenoble fait figure de premier avertissement. Et la réception d'Annecy ce samedi (20h00, J28) annoncera la couleur pour cette fin de saison.
Un "Petit" coup de pouce pour les Verts ?
Les hommes de Philippe Montanier pourraient en tout cas compter sur Aurélien Petit. Désigné pour arbitrer la rencontre, l'homme en noir n'a que très peu croisé l'ASSE. Mais systématiquement, l'opposition s'est soldée par une victoire Stéphanoise.
Son baptême du feu avec les Verts remonte à février 2022. Mathieu Cafaro délivrait l'ASSE à la 83e minutes de jeu face à ... Annecy (3-2). Un heureux présage, puisque Saint-Étienne s'est aussi imposé sous ses ordres en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (0-3), en novembre 2023.
Le bilan d'Aurélien Petit cette saison en Ligue 2 :
- 13 rencontres dirigées
- 54 cartons jaunes distribués
- 5 4 cartons rouges distribués
- 2 pénalties accordés
Les arbitres de la J28 de Ligue 2
Laval MFC – Grenoble Foot 38
Arbitre principal : Tifenn Leprodhomme
Arbitres assistants : Jean Paul Neves Gouveia et Christopher Spadafora
Amiens SC – Le Mans FC
Arbitre principal : Florent Batta
Arbitres assistants : Elodie Coppola et Yassine Nacirdine
Rodez AF – SC Bastia
Arbitre principal : Karim Abed
Arbitres assistants : Florent Marmion et Nicolas Rodrigues
Pau FC – Montpellier HSC
Arbitre principal : Geoffrey Kubler
Arbitres assistants : Frederic Hebrard et Yann Thenard
Clermont-Foot 63 – Red Star FC
Arbitre principal : Pierre Gaillouste
Arbitres assistants : Camille Soriano et Laurent Coniglio
USBCO – Stade de Reims
Arbitre principal : Mickael Leleu
Arbitres assistants : Bastien Courbet et Gilles Lang Kaercher
ESTAC – USL Dunkerque
Arbitre principal : Ahmed Taleb
Arbitres assistants : Gaetan Korbas et Loris Leporati
AS Saint-Etienne – FC Annecy
Arbitre principal : Aurélien Petit
Arbitres assistants : Vianney Rozand et Romain Galibert