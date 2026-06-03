Arrivé cet hiver pour renforcer la défense centrale de l’AS Saint-Étienne, Julien Le Cardinal s’est rapidement imposé comme l’un des incontournables du onze de Philippe Montanier. Avec ou sans lui, les Verts ont montré des visages bien différents…

1 133 minutes. C’est le nombre de minutes disputées par Julien Le Cardinal sous le maillot de l’ASSE lors de la seconde partie de saison. Tantôt dans l’axe aux côtés de Mickaël Nadé ou Maxime Bernauer, l’ancien Brestois a su imposer son leadership. Le tout, dans une défense en difficulté à son arrivée.

Lors de la double confrontation face à Nice, il a été contraint de céder sa place à la mi-temps. C’est ensuite durant le second acte que l’ASSE a encaissé 4 buts… Mais cette tendance se confirme-t-elle depuis son arrivée ?

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Une défense avec et sans Julien Le Cardinal

D’un point de vue statistique, en prenant des charnières centrales ayant disputé au moins 5 rencontres ensemble, les trois défenses les plus utilisées sont. Nadé - Lamba, Bernauer - Nadé et Nadé - Le Cardinal.

Cette saison a été un véritable casse-tête pour les deux coachs stéphanois, avec les blessures de Bernauer, Le Cardinal et Lamba. La tendance qui se dégage est qu’avec Julien Le Cardinal, la donne semble différente.

Bernauer - Le Cardinal : aucun but encaissé en 269 minutes

Nadé - Le Cardinal : 5 buts encaissés en 710 minutes (0,63 but/match)

Nadé - Pedro - Le Cardinal (système à 5 défenseurs) : 1 but encaissé en 129 minutes (0,82 but/match)

Ce qu’il est important de noter, c’est également le fait que les défenses les plus utilisées en début de saison ont encaissé plus d’un but par match. En 975 minutes, la charnière Lamba - Nadé a encaissé 11 buts (1,01 but/match). Avec Nadé et Bernauer, on compte 12 buts en 557 minutes, soit 1,94 but par match.

Un plan de jeu qui fait la différence ?

Sous les ordres de Philippe Montanier, l’ASSE encaisse en moyenne 1,31 but par match. Avec Eirik Horneland, les Verts en encaissent 1,72.

La manière de procéder des deux coachs est assez différente. Il y a quelques mois, d’immenses espaces étaient laissés dans le dos des défenseurs. Ces derniers étaient souvent pris de vitesse à la perte de possession.

Philippe Montanier adopte une philosophie plus pragmatique. Pour autant, l’apport de Julien Le Cardinal, qui a indiqué qu’il resterait un joueur de l’ASSE la saison prochaine, semble indéniable.