Troisièmes de Ligue 2 après dix journées, les Verts restent bien placés au classement… mais loin d’être convaincants. L’ASSE, qui occupait la deuxième place il y a peu, marque le pas et doit vite hausser le ton pour ne pas voir la montée s’éloigner.

Avec 20 points en dix matchs, Saint-Étienne reste dans le bon wagon, à seulement trois longueurs du leader Troyes. Mais ce podium a des allures de faux confort. Après un début de saison solide, les Stéphanois ont ralenti, laissant échapper des points précieux face à des adversaires à leur portée.

La dernière défaite concédée contre Le Mans (2-3) et quelques prestations ternes rappellent que cette équipe n’a pas encore trouvé la constance nécessaire pour dominer la Ligue 2. Le contenu des matchs ne rassure pas, et l’écart avec un Troyes plus sûr de lui pourrait rapidement se creuser.

Un jeu trop inconstant pour viser plus haut en ligue 2

Eirik Horneland a beau avoir des idées de jeu bien précises, le jeu des Verts manque encore de tranchant et de rythme. Trop de temps faibles, pas assez de créativité, et des attaquants qui alternent le bon et le moins bon.

Avec 13 buts encaissés et 21 marqués, le bilan reste positif sur le papier, mais les impressions laissées sur le terrain sont plus contrastées. Les supporters attendent davantage d’une équipe censée jouer la montée directe et non se contenter d’un podium à égalité avec le Red Star.

Une réaction attendue dès les prochains matchs

L’ASSE doit maintenant prouver qu’elle peut tenir la distance. Les prochaines semaines seront décisives, avec des confrontations contre Red Star, Pau et Troyes, trois concurrents directs pour la montée.

Un faux pas, et Sainté pourrait glisser hors du top 3. Une victoire, au contraire, relancerait une dynamique un peu essoufflée. Le potentiel est là, mais les Verts devront montrer un tout autre visage s’ils veulent éviter de revivre le scénario des saisons précédentes, où les espoirs de Ligue 1 s’étaient envolés au printemps.