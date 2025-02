Après sa lourde défaite en terre lilloise le week-end dernier (4-1), l'ASSE accueille le Stade Rennais d'Habib Beye ce samedi (21h05). Deux équipes à la lutte pour le maintien en Ligue 1, mais dont la qualité du mercato diffère. Eirik Horneland peut-il espérer quelque chose face à une formation en pleine reconstruction ?

Rennes se rapproche d'un maintien en Ligue 1 ?

Les Bretons ont mis fin, le week-end dernier, à une série de cinq défaites consécutives. Dans une rencontre en demi-teinte face au RCSA, Ludovic Blas arrache les trois points quelques minutes avant le coup de sifflet final. "Une petite bouffée de confiance", témoignait justement le nouveau coach de la formation rennaise, Habib Beye.

Tout juste nommé à la place d'un Jorge Sampaoli incapable de performer avec le SRFC, l'ancien coach du Red Star (2021-2024) a permis à ses joueurs de sortir la tête de l’eau en seulement 48 heures de travail. Mais le Stade Rennais semble également bien aidé par le florilège de recrues : huit départs pour 11 arrivées, avec des noms comme Seko Fofana, Anthony Rouault ou Brice Samba.

Clément Gavard, journaliste pour So Foot : "La situation du Stade Rennais est en légère amélioration, notamment grâce à la victoire arrachée face à Strasbourg. Ce succès a apporté un souffle nouveau et a allégé la pression. Toutefois, rien n’est encore acquis. Le match contre Saint-Étienne est crucial. (...) Ce sera aussi l’occasion d’observer plus en détail l’empreinte d’Habib Beye sur l’équipe. On s’attend à voir ses premières influences tactiques. Il y a donc une certaine curiosité quant à la prestation de ces nouvelles recrues et à la manière dont elles vont s’intégrer au collectif."

Mais peine à enchaîner

Quinzième du championnat, la formation bretonne fait pire que Saint-Étienne hors de ses bases. Le SRFC n’a jamais trouvé la victoire à l’extérieur, affichant un bilan de huit défaites et un match nul.

"Un autre défi majeur pour le club est son incapacité à s’imposer à l’extérieur cette saison en Ligue 1", avouait Clément Gavard. "Rennes affiche un bilan d’un seul point pris sur 27 possibles. (...) Pour retrouver une dynamique positive, il est impératif de confirmer la victoire face à Strasbourg, d’autant plus que Rennes n’a plus enchaîné deux victoires consécutives en Ligue 1 depuis un an. Une victoire à Saint-Étienne serait donc un petit exploit."

Un défi à relever pour les Verts

"En tant qu’équipe de bas de tableau, on doit se battre. On doit faire face aux challenges difficiles qui arrivent", affirmait Eirik Horneland après la débâcle subie à Pierre-Mauroy (4-1). Car si les Stéphanois menaient pour la première fois sous Horneland, l’exclusion de Dylan Batubinsika les a grandement handicapés. À dix contre onze, l’ASSE s’incline lourdement, sans parvenir à enchaîner après un nul accroché à Auxerre (1-1).

Mais désormais, à l'aube de la 21ᵉ journée de Ligue 1, le temps presse pour les Stéphanois. Barragistes, trois points seraient les bienvenus face à Rennes dans la course au maintien. Le coach norvégien devra alors composer sans Dylan Batubinsika, suspendu pour la rencontre. Si l’option Bernauer était envisageable, le Norvégien affirmait qu’il n’était "pas disponible pour ce rendez-vous."

Votre avant-match en vidéo !