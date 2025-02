Le mercato hivernal s'est clôturé ce lundi soir, et un constat s'impose déjà : ce dernier a été très inégal selon les clubs, en particulier les écuries en concurrence pour le maintien, dont l'ASSE. Tour d'horizon, grâce aux données fournies par le site de la Ligue 1.

11, c'est le nombre affolant de renforts qu'a enregistré le Stade Rennais (prochain adversaire de l'ASSE, ce samedi à Geoffroy-Guichard) durant ce mercato hivernal : neuf recrues et deux retours de prêt. La dernière journée a été particulièrement agitée du côté breton, puisque ce sont pas moins de six recrues qui ont été officialisées le dernier jour du mercato. Le Stade Rennais est le plus qui a le plus recruté sur un mercato hivernal, à égalité avec Monaco en 2019. Vient ensuite l'AJ Auxerre en 2023 et l'ASSE en 2022 avec 7 recrues.

Rennes Gourmand, Angers, Auxerre et l'ASSE à la diète

Plus globalement, ce sont 16 joueurs qui ont signé le dernier jour du mercato, lundi, représentant 33% du total des recrues de ce mercato hivernal (49 au total, sans les retours de prêt).

Mais ce recrutement a été très inégal selon les clubs puisque deux équipes parmi les 18 de Ligue 1, n'ont pas recruté de joueurs : Angers et Toulouse. Parmi les autres équipes en course pour le maintien, des différences notoires sont visibles : si le stade rennais a recruté neuf joueurs, Auxerre et Saint-Étienne n'en ont accueilli que deux. Montpellier a enregistré trois renforts tandis que Nantes et Le Havre, quatre.

Neuf joueurs : Rennes Six joueurs : Lens Cinq joueurs : Reims Quatre joueurs : Nantes, Le Havre, Marseille Trois joueurs : Montpellier, Strasbourg Deux joueurs : Auxerre, Monaco, Saint-Etienne Un joueur : Brest, Paris SG, Lyon, Nice, Lille Zéro joueur : Angers, Toulouse

Les inégalités sont aussi visibles dans les profils des joueurs recrutés. Rennes a par exemple accueilli quatre joueurs internationaux : Mousa Al-Taamari (Jordanie) ; Ismaël Koné (Canada) ; Kyogo Furuhashi (Japon) et Brice Samba (France). Nantes en a recruté trois : Meschack Elia (République Démocratique du Congo) ; Anthony Lopes (Portugal) et Saïdou Sow (Guinée). Le Havre n'est pas en reste avec deux internationaux : Fodé Ballo-Touré (Sénégal) et Ahmed Hassan (Egypte). Enfin, Montpellier a retrouvé Andy Delort (Algérie) et Reims peut désormais compter sur Jordan Siebatcheu (Etats-Unis).

Prime à l'expérience dans le recrutement ?

Concernant l'âge des recrues, les concurrents au maintien ont plus ou moins fait confiance aux joueurs expérimentés :

Nantes ( moy : 29 ans) : Lopes (34 ans) ; Coquelin (33 ans) ; Elia (27 ans) ; Sow (22 ans)

Lopes (34 ans) ; Coquelin (33 ans) ; Elia (27 ans) ; Sow (22 ans) Saint-Étienne ( moy : 26,5 ans) : Bernauer (26 ans) ; Cardona (27 ans)

Bernauer (26 ans) ; Cardona (27 ans) Montpellier ( moy : 25,7 ans) : Delort (33 ans) ; Meïté (23 ans) ; Pays (21 ans)

Delort (33 ans) ; Meïté (23 ans) ; Pays (21 ans) Rennes ( moy : 25,3 ans) : Al-Taamari (27 ans) ; Brassier (25 ans) ; Fofana (29 ans) ; Furuhashi (30 ans) ; Koné (22 ans) ; Olaigbe (22 ans) ; Rouault (23 ans) ; Samba (30 ans) ; Sishuba (20 ans)

Al-Taamari (27 ans) ; Brassier (25 ans) ; Fofana (29 ans) ; Furuhashi (30 ans) ; Koné (22 ans) ; Olaigbe (22 ans) ; Rouault (23 ans) ; Samba (30 ans) ; Sishuba (20 ans) Le Havre ( moy : 24,8 ans) : Ballo-Touré (28 ans) ; Diawara (19 ans) ; Hassan (31 ans) ; Mwanga (21 ans)

Ballo-Touré (28 ans) ; Diawara (19 ans) ; Hassan (31 ans) ; Mwanga (21 ans) Reims ( moy : 22,8 ans) : Gbane (24 ans) ; Jeng (19 ans) ; Patrick (21 ans) ; Sekine (22 ans) ; Siebtatcheu (28 ans)

Gbane (24 ans) ; Jeng (19 ans) ; Patrick (21 ans) ; Sekine (22 ans) ; Siebtatcheu (28 ans) Auxerre ( moy : 22,5 ans) : Massengo (23 ans) ; Oppegard (22 ans)

Mais il convient également de noter les départs enregistrés par chacune de ces équipes :