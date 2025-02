Tenues en échec par le FC Nantes à domicile (2-2) le week-end dernier, les joueuses de l'ASSE devront cette fois-ci obligatoirement s'imposer ce dimanche. Elles défieront le LOSC, équipe de seconde division, à l'occasion du quart de finale de la Coupe de France.

C'est une compétition toujours particulière qui peut offrir de très beaux moments pour toute une génération. L'ASSE a atteint ce stade de la compétition après avoir éliminé l'Olympique de Marseille (2-1), puis le Stade de Reims (2-0). Pour la seconde fois consécutive, les Amazones se déplaceront. Cette fois-ci, ce sera plus au nord de Reims, puisqu'elles se rendront à Lille. Coach de l'ASSE depuis la mise à pied de Laurent Mortel, Pierre-Antoine Brihat était satisfait de sa première sur le banc stéphanois et espère que les joueuses pourront s'inspirer de cette rencontre, ce dimanche à 14h30.

Les premiers mots du coach stéphanois

"Très satisfait de mes joueuses aujourd’hui, c’est un bon point de pris. Les filles ont donné le maximum, elles ont fait les efforts ensemble. J’ai un groupe qui avance et qui a envie d’avoir des résultats donc c’est très satisfaisant. Certes, on mène deux fois au score, on peut avoir des regrets de ne pas gagner la rencontre, mais on aurait aussi pu la perdre. Aujourd’hui, on doit se contenter de ce point, qui est un bon point. Globalement, je suis satisfait. Maintenant, ce qui m’importe, c'est le déplacement à Lille pour les quarts de finale de la Coupe de France."

Le LOSC, un adversaire à la portée de l'ASSE

Lille est une équipe qui évolue en seconde division, suite à sa relégation l'an passé. Son parcours en Coupe de France a été difficile : les Lilloises ont éliminé Auxerre aux tirs au but, puis Guingamp et de nouveau Strasbourg, à chaque fois après une séance de tirs au but. Actuelles 6èmes de leur championnat, elles ne sont pour l’instant pas en position idéale pour jouer la montée. Néanmoins, l'ASSE devra se méfier, malgré la division d'écart. Les Vertes avaient d'ailleurs rencontré des difficultés face à l'Olympique de Marseille, pensionnaire du même championnat. Pendant ce temps, Lille a éliminé Guingamp, une équipe d'Arkema Première Ligue, bien que dernière de son championnat.

Rendez-vous donc ce dimanche à 14h30 dans le Nord pour ce quart de finale de la Coupe de France.

Crédit photo : Allez_LesVertes