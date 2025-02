L'ASSE reçoit le Stade Rennais d'Habib Beye ce samedi soir à 21h05. Une opposition qui ne sera pas une mince affaire pour Saint-Étienne, face à une formation qui a empilé les renforts cet hiver. Le coach Stéphanois Eirik Horneland a fait le point sur son effectif en conférence de presse ce jeudi.

Un résultat impératif pour l'ASSE

Saint-Étienne subissait une lourde défaite le week-end dernier face aux Dogues (4-1). Dans un premier temps meneur grâce à un penalty transformé par Zuriko Davitashvili (6ᵉ), Jonathan David remettait les compteurs à zéro avant la pause. Mais l'expulsion de Dylan Batubinsika mettait en difficulté la formation Stéphanoise. À 10 contre 11, les Verts encaissaient par la suite trois buts en moins de quinze minutes. Désormais 16ᵉ du classement, les Stéphanois doivent engranger un maximum de points.

Eirik Horneland après la défaite à Lille (4-1) : "On a des difficultés, on est là ou en est au classement. En tant qu’équipe de bas de tablez on doit se battre. On doit faire face aux challenges difficiles qui arrivent. On a fait une bonne première période aujourd’hui. On continue de grandir. On a joué 5 matchs depuis noël, à chaque fois on est bien puis moins bien puis à nouveau bien… on doit être meilleurs sur de plus longues périodes"

Le coach norvégien devra composer sans Dylan Batubinsika, suspendu pour la rencontre. De son côté, Yvann Maçon, Augustine Boakye et Louis Mouton seront, sauf retournement de situation, présents ce samedi.

Ben Old est toujours en convalescence après une blessure contractée octobre. Ibrahima Wadji, Anthony Briançon ne sera également pas disponible. Tout comme Aimen Moueffek.

Une absence de taille pour Horneland

Le coach de Saint-Étienne a fait le point sur les absences en conférence de presse.

"On a été épargnés par la grippe cette semaine. Aïmen Moueffek s’entraîne notamment normalement depuis le début de semaine. Maxime Bernauer n’est lui pas disponible pour ce rendez-vous. Il a pris un coup sur son genou, ce n'est pas grand-chose, mais il doit récupérer."