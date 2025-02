L'ASSE reçoit Rennes ce samedi à 21h05 à Geoffroy Guichard. L'entraîneur rennais Habib Beye s'est présenté en conférence de presse et a évoqué le match à venir. Extraits.

Un style de jeu peu identifiable pour l'ASSE ? Habib Beye : "Moi je le sais (sic), depuis qu'Horneland est arrivé... C'est une équipe qui était dernière en termes de contre-pressing et qui est aujourd'hui dans le top 5 de Ligue 1. Ils ont une faculté à verticaliser à la récupération du ballon avec une grande densité à l'intérieur. et ils sont capables de mettre un contre-pressing à la perte parce qu'ils ont une grande densité, qu'ils peuvent vous exposer avec des profils qui, devant, sont des profils très impactants, rapides et qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc, je trouve que l'identité, elle est quand même marquée. Pour moi, elle ne se résume pas au résultat. Elle se résume, en fait, à la continuité qu'ils sont capables d'avoir en termes de performance. Et là, j'oublie le résultat. Je parle de l'identité marquée d'un match où, quand vous regardez 3, 4, 5 matchs, vous voyez très souvent la même chose. Donc pour moi, il y a une identité.

"L'ASSE c'est top 5 de Ligue 1 en terme de contre-pressing" (Beye avant ASSE-Rennes)

Maintenant, on a travaillé aussi pour leur poser de grandes difficultés, de leur imposer aussi le rythme qu'eux sont capables d'imposer. C'est ce rapport de force-là sur lequel aussi on est sensible. Et donc, quand je parlais d'identité, c'est ce qu'on travaille au quotidien pour améliorer notre capacité à impacter l'adversaire le plus souvent possible."

S'adapter à chaque adversaire ? "Non, je ne suis pas à m'adapter à tous les adversaires. Je pense qu'il y a des paramètres aujourd'hui et des rapports de force qui sont presque non négociable chez certaines équipes, c'est-à-dire c'est tellement fort, c'est tellement ancré qu'il faut forcément avoir une adaptabilité à ce qu'on vit. Je vous donne un exemple très simple, quand vous jouez le Racing Club de Strasbourg, vous connaissez l'intensité que cette équipe est capable de mettre et vous savez d'ores et déjà ce sur quoi vous pouvez être exposé. Donc ce sont toutes ces courses axiales qui vous font très mal où nous, il fallait qu'on soit très très dense à l'intérieur comme on a pu le vivre par exemple dans la 70ème minute quand on a renforcé ce milieu de terrain. Ça c'est des choses qui vous sont imposées et on ne peut pas partir du principe pendant 95 minutes qu'on maîtrise tous ces éléments-là.

Un projet de jeu à mettre en place !

Par contre, je pense qu'il est important aujourd'hui de définir un cadre où aujourd'hui les joueurs savent exactement ce qu'ils ont à faire dans les positions qu'on aimerait avoir, l'imposition qu'on veut avoir sur l'adversaire. mais qu'on ait encore une fois ces datables d'habilité dans l'entraînement qui leur permettent de voir beaucoup de systèmes. Sur l'opposition, ça veut dire qu'aujourd'hui on met en place dans l'opposition différents systèmes pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans différents systèmes. Et après sur notre système à nous, c'est ce que je dis, c'est que la totalité de mon groupe En fait, à travers l'entraînement, on met plusieurs séquences de façon à ce que la totalité du groupe voit notre projet de jeu.

Je m'explique, si demain vous ne travaillez qu'avec votre 11 de départ, le jour où vous faites appel à un joueur sur le banc et que vous lui dites, je veux exactement que tu fasses ça, pardon, pas mal, La problématique c'est qu'il a le droit de me dire, mais coach, j'ai toujours été chez les opposants et donc il est impossible pour moi d'appliquer ce que vous me demandez parce que je ne le vois jamais à l'entraînement. Donc il y a une volonté pour nous, au quotidien, et c'est ce que j'ai dit ce matin à mon groupe, c'est l'équipe dans le projet de jeu. Donc l'équipe c'est le groupe dans son entièreté qui doit justement être en capacité de travailler au quotidien pour ça. Et après le reste, il y a aussi une donnée qu'il faut entendre, c'est la créativité de mes joueurs. Ce domaine d'expression leur appartient aussi. C'est pas un cadre fermé. Je veux qu'ils soient en capacité de créer, de s'exprimer individuellement, pour servir le collectif. Et ne pas être trop restrictif dans ces aspects-là."