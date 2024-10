Une seule mission pour l'ASSE cette saison : assurer sa survie en Ligue 1. Bien inférieurs aux formations du top 10, les Stéphanois peuvent cependant prendre des points précieux dans leur championnat.

Maintien en Ligue 1 au forceps

"On sait qu’on aura un championnat difficile. Il faut créer un vrai collectif pour exister. On n'a que la voie du collectif.", évoquait Olivier Dall'Oglio après la victoire des Verts face à Auxerre (3-1, triplé de Davitashvili). L'ASSE en a bien conscience, son effectif paraît juste pour la Ligue 1 (2,5 buts encaissés par match) et doit en conséquence s'appuyer sur d'autres leviers.

Présent lors de la soirée du 12e homme, le coach de Saint-Etienne est revenu sur le standing du championnat : "La Ligue 1, c’est un niveau supérieur, sans aucun doute. Nous affrontons des équipes de calibre européen, et on voit la différence. Il y a encore un écart à combler, mais nous avons la capacité d’élever notre niveau de jeu."

Les Verts dans le bon train ?

La saison dernière, Le Havre se sauvait avec 32 points (0,94 point par match). Avec une moyenne de 0,87 points en 8 journées, Saint-Étienne (14e) apparaît dans les temps.

Mais la lutte pour le maintien devrait être féroce, face à une formation Auxerroise habituée à cet exercice ou une équipe de Toulouse présente dans l'élite depuis 2022. L'ASSE a déjà obtenu quatre points sur neuf à l'occasion d'oppositions face à des formations de son championnat (Le Havre, FC Nantes, AJ Auxerre).

"On va continuer à travailler. On va aller à Angers et essayer de faire un résultat.", affirmait Pierre Ekwah après la défaite face à Lens (0-2). Avec le déplacement à Angers ce week-end, la réception de Montpellier le 24 novembre et à Toulouse en décembre, les Stéphanois pourraient obtenir neuf points précieux.

Course au maintien : les confrontations directes en 2024

Si l'ASSE est condamnée à calculer ses points pour obtenir un maintien, les Verts peuvent compter sur les résultats de ses concurents pour obtenir un maintien. Retour sur les confrontations directes des concurrents au maintien en 2024.

Journée 9 :

- Angers vs. ASSE (26 octobre, 17h).

- Montpellier vs. Toulouse (27 octobre, 17h).

Journée 10 :

- Le Havre vs. Montpellier (3 novembre, 17h).

Journée 12 :

- Auxerre vs. Angers (24 novembre, 19h).

- Nantes vs. Le Havre (24 novembre, 19h).

- ASSE vs. Montpellier (24 novembre, 19h).

Journée 13 :

- Le Havre vs. Angers (1er décembre, 19h).

- Toulouse vs. Auxerre (1er décembre, 19h).

Journée 15 :

- Toulouse vs. ASSE (15 décembre, 19h).