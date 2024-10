"Le meilleur match de ma carrière ? Le Saint-Étienne-PSG du le 18 septembre 2005, où nous avons gagné 3-0. C’était une saison où rien ne semblait pouvoir nous arrêter. J’étais aux côtés d’Ilan en attaque, avec Pascal (Feindounou) à droite. J’ai marqué lors de ce match, et j’avais l’impression de voler, de ne plus toucher terre. C’était des débordements, des gestes techniques… Même moi, j’étais surpris de mon niveau ! L’équipe fonctionnait parfaitement, et nous savions que nous étions forts chez nous. En entrant dans le tunnel, on pouvait lire « Ici c’est le Chaudron. » On ressentait le soutien du 12e homme, et on marquait souvent des scores comme 2-0 ou 3-0."

Piquione conserve ses racines vertes

Si son histoire d'amour avec l'ASSE date d'il y a désormais 17 ans, Frédéric Piquione a conservé des contacts avec ses ex-coéquipiers.

"Bafétimbi Gomis est celui que j'ai le plus souvent au téléphone. C’est lui qui m’a remplacé ensuite à Saint-Étienne. Je trouve que c’est un joueur exceptionnel, et il l’est toujours d’ailleurs puisqu’il n’a pas encore pris sa retraite. On s’appelle de temps en temps, même s’il n’y a pas que lui, il y a aussi Pascal Feindouno et Lamine Diatta. Je pense qu’on garde de bons souvenirs ensemble. Même si on dit souvent qu’on a peu d’amis après le football, on garde tout de même quelques bons copains !"