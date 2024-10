L'ASSE accueillait le RC Lens ce samedi à 19 heures. Les Verts se sont malheureusement inclinés 0-2 face à une équipe lensoise supérieure dans le jeu. Retrouvez ci-dessous les réactions d'après match au micro de DAZN.

Rémy Labeau-Lascary (RC Lens) : "C'est une grande fierté d'avoir marqué mon premier but avec mon club formateur. Ca fait un moment que j'étais à la recherche de ce premier but et aujourd'hui je suis récompensé. Mais c'est un but collectif avant tout. Ca faisait un moment qu'on n'avait pas gagné, donc c'est un but pour le collectif. (...) On a maîtrisé le match du début à la fin. On a eu des situations, on a réussi à en concrétiser deux, donc c'est un match parfait."

Pierre Ekwah (ASSE) : "Ils ont montré un bon niveau. On a réussi aussi à montrer quelque chose. Après le match nous a glissé dessus et on a aussi manqué un peu d'efficacité devant, car on pouvait cadrer. On a eu des tirs, on n'a pas forcément cadré contrairement à eux. (...) Le football c'est des erreurs individuelles. Quand des fois on marque pas et qu'il y a une petite erreur défensive, le match se joue à ça. (...) On va continuer à travailler. On va aller à Angers et essayer de faire un résultat."

Florian Sotoca (RC Lens) : "On voulait à tout prix renouer avec la victoire. On était sur cinq nuls d'affilée, mais le groupe n'a pas douté. On savait nos qualités, on savait ce qu'on valait et la qualité de nos matchs. C'est bien d'avoir gagné ici, on sait que c'est pas évident avec le public et le contexte.(...) Les deux publics ce soir ont été énormes, il faut les féliciter. On parle beaucoup des difficultés à voyager pour les supporters adverses, mais là on ne peut que les féliciter. C'est comme ça qu'on aime le football."

Dennis Appiah (ASSE) : "En première on a subi d'une part leur pressing. Ils récupéraient tous les deuxièmes ballons. Leur objectif était de nous aspirer pour couper notre bloc en deux pour ensuite gagner du terrain. (...) En deuxième on s'est remis en bloc médian pour essayer de les gêner, ils ont pris un peu plus de temps pour jouer. On a réussi à récupérer des ballons, ça allait de mieux en mieux, je pense que les entrées nous ont fait du bien aussi. (...) Malheureusement on prend ce deuxième but au moment où on allait le mieux. "

Will Still (coach RC Lens) : "La première mi-temps est d'un très haut niveau. Puis en seconde mi-temps, on a vu la difficulté que c'est de gagner un match en Ligue 1. (...) On est toujours invaincu, on vient de gagner 2-0, on a un clean-sheet de plus, on a une moyenne de points supérieure à 1.5 / match. Généralement avec des stats comme ça, tu termines européen et c'est l'objectif."

Olivier Dall'Oglio (coach ASSE) : "On est tombé sur une très belle équipe, qui a un niveau européen. On doit pouvoir apprendre de ce match là. C'est dommage car on n'a pas réussi notre première mi-temps mais la deuxième était beaucoup plus intense. On prend ce deuxième but pas au bon moment. (...) On leur donne le but, je crois qu'ils n'avaient pas besoin de ça. (...) On n'a pas su gagner les duels, on a été très respectueux de l'adversaire. (...) Il faut monter notre niveau là-dessus, c'est ce que je répète aux garçons depuis longtemps et j'espère que ça va rentrer."