Pour la soirée du 12e homme, les supporters ont eu le privilège de suivre la photo officielle des équipes professionnelles du club mais surtout d'entendre les discours de plusieurs personnes de l'ASSE. Après Ivan Gazidis, voici les propos d'Olivier Dall'Oglio aux supporters !

Qui est présent ici ce soir ? Nos supporters, qui étaient également là l’an passé, vibrants lors de la montée en Ligue 1. Que ressentez-vous à l'idée d’avoir ramené l’ASSE à sa place, en Ligue 1 ?

Oh, nous avons vécu des moments de partage incroyables. C'est vrai que la saison a été tendue, difficile jusqu’à la fin. Mais nous avons été soutenus comme jamais auparavant, portés par tout le peuple vert. Ce sont des moments inoubliables, c’est vraiment incroyable. Bien sûr, je ne suis pas seul dans cette aventure. Il y a toutes les personnes ici présentes, le staff... Nous avons traversé des périodes difficiles, mais la finalité est extraordinaire. Cela a été très intense et je ressens une immense fierté, sincèrement, d’avoir ramené Saint-Étienne en Ligue 1.

On constate cet engouement pour le club : de nombreux matchs à guichets fermés la saison dernière, un record d’abonnés cette année, encore un guichet fermé ce samedi. Ressentez-vous cette passion autour de vous ?

Ah oui, bien sûr ! On sent véritablement cette passion, cette ferveur. C’est quelque chose de très particulier et extraordinaire. Cela nous met sous pression, évidemment, mais je dirais que c’est une pression positive. Elle nous pousse à être meilleurs, à aller plus loin, à avancer. Nous avons aujourd’hui une mission : maintenir ce club en Ligue 1, puis aller encore plus loin. La pression est là au quotidien, mais elle nous porte. Nous vivons pour cela, et je pense que les supporters et les partenaires vivent pour cela aussi. Partager cette aventure avec eux, c’est vraiment extraordinaire.

Olivier, quel est votre ressenti sur cette Ligue 1, maintenant réduite à 18 clubs ?

La Ligue 1, c’est un niveau supérieur, sans aucun doute. Nous affrontons des équipes de calibre européen, et on voit la différence. Il y a encore un écart à combler, mais nous avons la capacité d’élever notre niveau de jeu. Sur certains matchs, nous avons montré que nous progressions et que nous avancions dans la bonne direction. Nous avons besoin de tout le monde pour réussir : le public, les sponsors, toutes les personnes qui nous entourent. Mais je suis confiant, nous allons y arriver. Nous n’avons pas le choix. Et l’engouement que l’on voit à Saint-Étienne, comme lors du dernier match, avec des supporters qui nous soutiennent jusqu’à la dernière seconde, est crucial. Ils croient en nous, et nous croyons en eux.

Parlez-nous aussi du moment de la photo officielle, que ce soit pour les équipes masculines ou féminines. Que représente ce moment dans la vie d’un club ?

La photo officielle est un moment très particulier. C’est un moment de rassemblement qui nous permet de nous retrouver en dehors des compétitions et des entraînements. C’est aussi l’occasion d’être plus proches de ceux qui nous soutiennent. Nous avons également l’occasion de croiser l’équipe féminine, qui évolue en première division, et que nous suivons et soutenons mutuellement. Il y a un vrai côté familial et une proximité qui sont très importants. Il y a aussi l’équipe de foot-fauteuil, et c’est toute la famille de l’ASSE qui se retrouve. Ce sont des moments privilégiés.