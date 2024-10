L'ASSE a toujours eu dans son ADN une vocation formatrice, à l'origine de ses plus grandes heures de gloire. Avec l'arrivée des nouveaux investisseurs canadiens, le club entend s'appuyer sur son centre de formation, en continuant d'en faire un élément central de son projet. Alors que Mathis Amougou s'est révélé depuis le début de la saison, qui seront les talents des saisons à venir ?

Voici le deuxième volet de notre rubrique dédiée aux joueurs prometteurs du centre de formation. Après avoir mis en avant Mylan Toty, c'est au tour de Joseph Derache, un jeune gardien de but au fort potentiel, d'être à l'honneur. Un talent en devenir qui pourrait bien faire parler de lui dans les années à venir !

Un parcours atypique et peu conventionnelle !

Joseph a un parcours assez atypique. En effet, il n'a commencé le football qu'à 11 ans, après avoir pratiqué le handball. Plus grand que ses camarades dès son plus jeune âge, il n’évoluait cependant pas comme gardien dans sa première discipline régulière, le handball. À partir de la catégorie U12, il prend sa première licence de football au CA Peymeinade, dans son village. Il y joue pendant deux saisons et commence immédiatement en tant que gardien de but. Ensuite, il est recruté, avec son meilleur ami Rémi qui jouait dans le même club, par l’AS Cannes.

À l’AS Cannes (où il joue en U15 R1 puis en U16 R2), Joseph se fait remarquer par le Cavigal de Nice après une rencontre entre les deux équipes, où il brille particulièrement. Son parcours se poursuit donc au Cavigal Nice, dès les catégories U16 et U17. Lors de sa première saison, il est surclassé pour jouer quelques matchs en U17 national. Il est également sélectionné comme gardien pour la ligue régionale méditerranéenne en U16. Aussi, il a été élu meilleur gardien toute catégorie confondue de la région sud par Génération prodige en fin de saison 2023-2024.

L'ASSE a coiffé la concurrence sur ce dossier !

Dès les matchs de préparation, Joseph attire déjà l'attention de plusieurs clubs. Il reçoit des invitations à des essais, notamment à l’OM en septembre, puis en octobre à Lille et à Reims. En décembre, il se rend au FC Nantes et à Saint-Étienne. L'essai et les contacts sont en partie le fruit du travail du scout régional, Gaëtan Laclef. Fin septembre, lors d’un match de championnat avec le Cavigal, Joseph impressionne particulièrement l'ASSE. Le staff commence alors à s'intéresser à lui. Après un essai à Saint-Étienne, Joseph tombe sous le charme des installations et de l’ambiance du club.

Ce feeling réciproque aboutit à une signature début janvier, après avoir donné son accord fin décembre. Il s'engage pour trois saisons et refuse les offres des autres clubs. Une première comme aspirant puis deux comme stagiaire professionnel.

Une ascension fulgurante !

Arrivé en juillet dernier, le nouveau joueur de l’ASSE a rejoint le groupe réserve dirigé par Razik Nedder. Il a suivi toute la préparation avec eux avant de jouer avec sa catégorie d’âge, les U19 nationaux, les week-ends. De plus, il a déjà eu l’occasion de s’entraîner à plusieurs reprises avec le groupe professionnel depuis le début de la saison. Un signe de confiance qui témoigne des espoirs placés en ce jeune gardien.

Selon Amine Boutaj, son ancien éducateur en U17 au Cavigal de Nice : « C’est un gardien de 1,91 m avec une grande envergure. Il est gaucher et possède un jeu au pied très correct. D’ailleurs, après l’avoir revu cette saison à l’ASSE, je constate qu’il a déjà progressé dans ce domaine. Il est en train de s’adapter aux attentes spécifiques du projet de jeu pour les gardiens stéphanois, ce qui lui permet de franchir un cap. Il est aussi très bon dans le jeu aérien et solide sur sa ligne. Il a une large palette de compétences qui fait de lui un gardien à fort potentiel. »

Une mentalité qui colle à l'ASSE !

Toujours selon son ancien éducateur : « Humainement, Joseph est une personne très mature. Il est très demandeur, travailleur, et me sollicitait souvent pour avoir du travail supplémentaire lorsque je l'entraînais. C’est aussi un garçon intelligent. Actuellement en terminale générale, il passera son bac en fin d’année. En termes d’état d’esprit, il était le capitaine de mon équipe U17 national la saison dernière au Cavigal. Il a naturellement l’âme d’un leader, et ce rôle lui convenait parfaitement. »

Il conclut en ajoutant : « C’est un joueur déterminé, qui se donne les moyens d’atteindre ses objectifs. D’ailleurs, pour l’anecdote, lors de sa première saison au Cavigal, il devait prendre plus d’une heure de train pour venir aux entraînements. Je me souviens qu’il faisait ses devoirs dans le bus. »

Joseph Derache, un nom à surveiller dans les années à venir !