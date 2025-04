L’ASSE va devoir s’accrocher pour lutter jusqu’au bout pour sa survie dans l’élite. Les Verts n’affronteront qu’un seul concurrent direct d’ici la fin de saison. L’avant-dernière journée de Ligue 1 sera marquée par un importantissime Reims - Saint-Étienne. La rencontre de la 33ᵉ journée de Ligue 1 a été programmée.

Auteurs d’un début de saison prometteur, les Champenois se sont éteints à petit feu. Alors barragiste, il y a quelques semaines, Reims a battu Marseille et Lens, 2 performances qui leur permet de prendre de l’avance sur la zone rouge. Alors en grande difficulté, les hommes de Samba Diawara sont tout de même parvenus à atteindre la finale de la Coupe de France, où ils affronteront le PSG fin mai.

L’ASSE peu en réussite à Delaune

Les récents voyages des Verts à Reims sont souvent synonymes de revers. Depuis la remontée des Rémois en 2018-2019, l’ASSE n’a gagné qu’une seule fois à Auguste-Delaune pour trois défaites. En 2021-2022, les hommes d’Oscar Garcia s’étaient imposés 2-0 grâce notamment à un but de Nathanaël Mbuku.

La saison précédente, Reims s’était imposé 3-1, et un autre futur Stéphanois s’était illustré : Mathieu Cafaro. En 2019-2020, l’ASSE s’était inclinée sur le même score. Romain Hamouma avait égalisé avant de voir les Verts encaisser deux buts supplémentaires.

Il faut donc remonter à avril 2019 et à la 33ᵉ journée de Ligue 1 pour retrouver un succès stéphanois en Champagne. Les Stéphanois s’étaient imposés 2-0 grâce à des buts de Cabella et à un CSC. Cette saison, l’ASSE se rendra également à Reims lors de la 33ᵉ journée… de quoi inspirer les Verts pour aller chercher trois points cruciaux et espérer un maintien ?

Reims - ASSE est programmé

Pour son dernier déplacement de la saison, l’ASSE se déplacera sur la pelouse de Reims. Cette rencontre se déroulera en même temps que les huit autres matchs de la 33ᵉ journée de Ligue 1. Ce sera le samedi 10 mai à 21h. Bein Sports sera chargé de retransmettre cette affiche en intégralité. DAZN assurera la diffusion du multiplex.

Programmation complète de la 33ᵉ journée de Ligue 1

DAZN le samedi 10 mai 2025 à 21h00

Stade Brestois 29 - LOSC Lille

Havre AC - Olympique de Marseille

AS Monaco - Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC - Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC - OGC Nice

Angers SCO - RC Strasbourg Alsace

Toulouse FC - RC Lens

AJ Auxerre - FC Nantes

beIN SPORTS 1 le samedi 10 mai 2025 à 21h00

Stade de Reims - AS Saint-Étienne