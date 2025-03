En déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, le Stade de Reims a su stopper l'hémorragie en Ligue 1. Après plusieurs défaites inquiétantes, les Rémois ont décroché un point précieux en accrochant un solide nul (0-0). Si ce match ne permet pas aux Champenois de s’éloigner franchement de la zone rouge, il a néanmoins redonné confiance au groupe. L’entraîneur, Samba Diawara, a exprimé sa satisfaction au coup de sifflet final.

Interrogé après la rencontre, Diawara n’a pas manqué de souligner l’état d’esprit retrouvé de ses joueurs :

« Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment de voir une équipe unie. On a été solides, compacts, et surtout, on a défendu ensemble. »

Face à une équipe brestoise qui multiplie les centres et qui possède une arme redoutable avec Ludovic Ajorque, Reims a su répondre par une discipline collective retrouvée.

La charnière centrale Joseph Okumu - Cédric Kipré, épaulée par un Maury Gbane précieux devant la défense, a été particulièrement solide. Diawara insiste :

« Ce n’est pas seulement la défense centrale, c’est tout le bloc équipe qui a su souffrir ensemble. C’est ce genre de base défensive qui peut nous permettre d’aller chercher des points à l’extérieur. »

Un point encourageant mais insuffisant

Malgré ce résultat positif, l’entraîneur rémois reste lucide : « Dans notre situation, on s’en contente, mais ce n’est pas assez. Il n’y a que les victoires qui nous permettront de sortir de cette zone orange. »

Reims, désormais à 23 points en Ligue 1, sait que chaque point comptera dans cette fin de saison serrée. Samba Diawara rappelle que la saison passée, le maintien s’est joué à la différence de buts, et que cela pourrait bien être encore le cas cette année.

Teddy Teuma et Junya Ito laissés de côté

Fait notable, deux cadres du Stade de Reims, Teddy Teuma et Junya Ito, n’ont pas débuté la rencontre. Diawara a expliqué ce choix fort :

« Ito est un de nos leaders offensifs, mais il avait besoin de souffler, d’être piqué un peu. Quant à Teddy, c’est notre capitaine, il traverse une période compliquée. Ce n’est pas définitif, on aura besoin de lui pour la suite. »

Les regards tournés vers la course au maintien en Ligue 1

Enfin, le coach rémois a reconnu qu’il suivait de près les résultats des concurrents. Interrogé sur le match interrompu entre Montpellier et l’ASSE, il a noté que les Verts revenaient à hauteur de Reims après leur victoire 2-0 (en attendant validation officielle).

« J'ai vu le résultat, mais j'avais beaucoup à faire avec notre match. Sainté ayant gagné, ils reviennent à notre hauteur et nous restons devant à la différence de buts. C'est possible que ça se joue à la différence de buts. La saison dernière, ça s'est joué au nombre de cartons entre Metz et Lorient. Tout va compter. Ça va être serré. Chaque point, chaque but pourrait faire la différence. J'espère que ce point pris aujourd'hui va compter positivement pour notre fin de saison. »

Pour rappel, l'ASSE se déplacera à Reims lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1.