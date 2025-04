L'ASSE jouait gros à Strasbourg. Les Verts ont une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis. Cette fois se fut au Stade de la Meinau. Dix-huitième défaite de la saison en Ligue 1 pour l'AS Saint-Etienne. Encore transpercé en Ligue 1, Eirik Horneland avait pourtant opéré pour un choix affirmé.

Les Verts avaient à cœur de prendre des points après un derby retournant. Malgré une bonne volonté affichée, les stéphanois auront manqué d'efficacité pour espérer revenir d'Alsace avec un point. Eirik Horneland (ASSE) avait misé sur une composition de départ sans surprise. Ou presque. Suspendu face à l'OL, Yvann Maçon était de retour dans le groupe. Régulièrement aligné depuis qu'il s'est remis de sa blessure au genou, l'ancien latéral de Dunkerque s'est assis sur le banc des remplaçants et n'est pas entré en jeu. L'entraineur norvégien a préféré aligner Dennis Appiah dans le couloir droit. Non irréprochable dans le jeu, il a toutefois joué les 90 minutes de la rencontre. Appiah enchaîne et engrange les minutes. A tel point qu'il est le huitième joueur de l'effectif à avoir le plus joué cette saison en Ligue 1.

Temps de jeu ASSE (saison 2024-2025)