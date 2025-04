Plusieurs anciens de l’ASSE se sont illustrés ces derniers jours aux quatre coins de la planète football. Bouanga, Béric, Diony ou Honora... Tour d’horizon des performances des anciens Verts.

En D2 turque, Loïs Diony a, lui aussi, trouvé le chemin des filets. L’ancien avant-centre des Verts a inscrit son quatrième but de la saison sous les couleurs de Bandirmaspor, permettant à son équipe de l’emporter 1-0 face à Erokspor. Un but capital alors que le championnat touche à sa fin, avec seulement quelques journées encore à disputer.

Premier but de la saison pour Robert Beric en Chine

En Super League chinoise, Robert Beric a enfin débloqué son compteur. Mais il aura fallu patienter jusqu’à la 9e journée pour voir l’ex-attaquant slovène de l’ASSE marquer son premier but de la saison avec Changchun Yatai. Une petite satisfaction dans une période difficile pour son club, qui a concédé une sixième défaite et flirte dangereusement avec la zone de relégation.

Franck Honorat retrouve le chemin des filets en Allemagne

En Bundesliga, Franck Honorat a également retrouvé le sourire. Après avoir manqué 14 matches cette saison en raison de plusieurs blessures (mollet, pied, dos), l’ancien ailier stéphanois a inscrit son troisième but de l’exercice avec le Borussia Mönchengladbach. Une réalisation qui n’a toutefois pas suffi : le Borussia s’est incliné 4-3 sur la pelouse de Kiel, promu et avant-dernier de son championnat, dans un scénario cruel pour Honorat et ses coéquipiers.

Denis Bouanga arrache le nul dans le temps additionnel

Du côté de la Major League Soccer, Denis Bouanga continue de faire trembler les filets. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’ancien attaquant stéphanois, désormais sous les couleurs du Los Angeles FC, a inscrit un doublé décisif face à Saint-Louis City. Bouanga, qui fêtera ses 31 ans cet été, a d’abord égalisé à la 70ᵉ minute, avant de remettre ça dans les dernières secondes, à la 95e, pour offrir un point inespéré à son équipe. Les deux passes décisives sont signées d’un autre visage bien connu de la Ligue 1, l’ex-Marseillais Cengiz Ünder.