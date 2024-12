La première période a vu Saint-Etienne tenir le ballon sans s’approcher de la surface adverse. Les Verts n’ont pas tiré la moindre fois en 45 minutes. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont parvenus à ouvrir le score en seconde mi-temps sur leur première tentative. Sur un centre millimétré, Dennis Appiah trouve Lucas Stassin, bien placé. Le belge conclut d’un tir du pied gauche, 1-0 pour l’ASSE. Le jeune attaquant stéphanois inscrit enfin son premier but en Vert. Mais la joie est de courte durée, moins de deux minutes plus tard, Toulouse égalise. Sur un centre parfait de Suazo, Babicka trompe Larsonneur de la tête, 1-1 à la 55e minute.

En fin de match, l’ASSE va craquer. Sur un corner mal exploité, Aiki hésite et se fait subtiliser le ballon. Toulouse en profite pour lancer un contre rapide, conclu par Aboukhlal d’une tête qui trompe Larsonneur. Score final : 2-1 pour Toulouse, un dénouement cruel pour l’ASSE. Les Verts concluent 2024 par une 10ème défaite cette saison en Ligue 1.

Des ambitions pour Toulouse en Ligue 1

Zakaria Aboukhlal : "Le match était compliqué, Saint-Etienne a bien joué. Perdre 1-0 et revenir à 1-1 puis gagner 2-1 c’est très bien pour la confiance de l’équipe… Je suis très heureux, je me sens bien ici à Toulouse. Je suis avant tout heureux pour l’équipe puis pour moi même."

Guillaume Restes : "Très content, une victoire de plus au Stadium, on est tous très heureux. On a bien fêté ça dans le vestiaire. On est sur une bonne série à domicile. L’année dernière on a pas eu l’occasion de gagner autant de matchs à la maison. Il faut continuer à donner de la joie aux supporters, prendre de la confiance et de bonnes choses arrivent.

J’essaye de rester focus. Dans les moments clés faut faire le job. Sur le premier but, j’ai pas pu le faire, mais j’ai essayé de me rattraper sur les situations d’après, pour garder l’équipe dans le match. J’essaie de communiquer le plus possible (avec sa défense), mais c’est compliqué a cause du bruit dans le stade.

Aujourd’hui on a pris les 3 points, maintenant pour parler d’Europe, on est qu’à la moitié. On commence à se rapprocher mais pour aller jouer l’Europe, il faut gagner contre les équipes du top 10. Il fait continuer à performer à domicile et après pourquoi pas. On est ambitieux, tous les joueurs rêvent de ça. On a pu jouer la coupe d’Europe l’année dernière. Ce serait formidable, mais on se prend pas la tête avec ça."