L’ASSE affrontait Toulouse ce Vendredi soir. Les Verts se sont une nouvelle fois inclinés pour leur dernier voyage de 2024. Une 7ème défaite en 8 déplacements. Dennis Appiah a livré sa réaction au micro de DAZN. Voici ses mots après le 3ème revers consécutif de Saint-Etienne.



L’ASSE dépassée à Toulouse

Apres une première période sans tir du côté de l’ASSE, l'équipe d'Olivier Dall’Oglio prend les devants. Après une belle sortie de balle, Dennis Appiah est servi dans son couloir et délivre un centre précis. Lucas Stassin, est à la réception et conclut d’un tir du pied gauche. 1-0 pour l’ASSE et premier but pour le Belge sous ses nouvelles couleurs. Malheureusement, l’avantage est de courte durée. Moins de 2 minutes plus tard, Toulouse réagit : sur un centre de Suazo, Babicka égalise d’une tête imparable. 1-1 après 55 minutes de jeu.

En fin de match, Pierre Ekwah tente sa chance, forçant Guillaume Reste à une parade difficile. Mais le scénario tourne au drame pour les Verts. Sur un corner mal négocié, Aiki tarde à tirer et perd le ballon. Toulouse lance un contre éclair, conclu par Aboukhlal de la tête. Le ballon file entre les jambes de Larsonneur. Cruel dénouement pour l’ASSE, qui s’incline à nouveau 2-1.

La déception de Dennis Appiah

Dennis Appiah : "Je pense qu’on a réussi à garder le ballon. On a bien su ressortir. On manque de présence devant le but. On a montré notre match. On a la chance de mener au score, on prend un but juste après. On l’a déjà dit, faut apprendre vite, c’est dommage car on a fait fait le plus dur. On tenait le match, on est pas assez attentifs sur les centres. A l’avant on doit pas perdre le ballon et après on doit revenir comme des fous et pas prendre ce 2ème but.

C’est rageant, on fait des réels progrès sur ce match. On demande la balle et tout. On voit ce qu’on est capables de faire. Quand on fait des prestations comme ça, je suis désolé mais on doit prendre au moins 1 point. C’est assez frustrant, on doit continuer d’apprendre mais on doit vite le faire. Il faut réitérer ce genre de performances, il faut marquer plus de buts mais surtout pas en prendre."