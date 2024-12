L'ASSE s'est inclinée ce vendredi (20h45) face à Toulouse pour le compte de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Meneurs pendant deux minutes, les coéquipiers d'un Lucas Stassin tueur devant la cage de Restes n'ont pas tenu le score. L'apprentissage se poursuit pour les Stéphanois. Le défenseur Dennis Appiah s'est exprimé en zone mixte, retenant la progression de l'ASSE.

L'ASSE pas récompensée ?

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont prétendu à la victoire durant la majorité de la rencontre. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'hésitaient pas à combiner pour obtenir quelques bribes d'occasions. Dominatrice, l'ASSE restait toutefois stérile passé la ligne médiane face au Téfécé.

Dennis Appiah (défenseur) : "On a été meilleur avec les ballons. On a eu pas mal de phases de possession. Il y a eu du mieux, beaucoup de progrès. On a la chance de mener pour la première fois à l'extérieur après une belle action. Je pense qu'on prend ce deuxième but un peu trop vite. Malgré ça, on reste dans notre match. On est présent dans les duels. C'est un bon match, surtout en deuxième mi-temps. Je pense qu'on doit être récompensé avec, au moins, le point du nul. La moindre erreur nous coûte cher. Sur le premier but, on ne doit pas perdre le ballon, sur le deuxième également. L'équipe doit être meilleure au marquage."

"Je pense qu'on a même été un peu supérieur"

Dennis Appiah (défenseur) : "On était une équipe de Ligue 1, face à une équipe de Ligue 1. On n'a pas été en dessous d'eux. Je pense qu'on a même été un peu supérieur. Il nous manque encore un peu de présence devant le but. Sur ce genre de matchs, il faut essayer de repartir avec le point du nul. On prend conscience qu'on est capable de jouer, de maîtriser le ballon. On a des qualités techniques. En plus de ça, il y a beaucoup d’efforts fournis, notamment au milieu de terrain. Il faut continuer comme ça, progresser, et à prendre plus de confiance devant le but. C’est aussi par là que ça passe.

On s’est senti plus en confiance. Comme je l’ai dit, on était mieux. Les joueurs n’avaient pas peur d’avoir le ballon. On a senti qu’on le voulait vraiment, qu’on voulait bien le garder pendant nos phases de possession et de transition. Maintenant, l’objectif est de faire mal à l’adversaire. On réussit à le faire courir, à garder la balle, mais il faut désormais aller plus loin : produire plus de centres, plus de frappes, et ainsi marquer davantage de buts."

De l'espoir du côté de l'ASSE

Dennis Appiah (défenseur) : "Il faut apprendre, même en gagnant. Il faut apprendre en prenant des points, en marquant des buts, en construisant des victoires. La phase aller n’est pas encore terminée, il reste des points à aller chercher. Et sur la phase retour, il faudra appuyer sur l’accélérateur pour engranger un maximum de points et assurer notre maintien."