Les Verts ont concédé une nouvelle défaite à l'extérieur sur le terrain de Toulouse (2-1), ce vendredi 13 décembre. Pourtant devant au score après le premier but de Lucas Stassin, l'ASSE a été renversée par le Téfécé et passera les fêtes dans la zone rouge, au mieux barragiste. Après la rencontre, Olivier Dall'Oglio a réagi au micro de DAZN.

"Pas grand chose à reprocher aux joueurs" pour Dall'Oglio

"Des bons enseignements ? Oui bien sûr, a commencé par dire Olivier Dall'Oglio. Après, il y a beaucoup de regrets. Le vestiaire est assez abattu parce qu’on pensait pouvoir tenir quelque chose. Pas grand-chose à reprocher aux joueurs parce que dans l’investissement, c’est ce que je voulais. La discipline tactique était là aussi. C’est un système qu’on a travaillé cette semaine. J’ai vu des choses très positives mais on ne peut pas se contenter de cela."

"Pourquoi rebasculer à cinq derrière ? Quand on rajoute un milieu de terrain, on a plus la possession que sur le dernier match. J’étais obligé de recentrer un garçon comme Benjamin Bouchouari qu’on avait mit un peu sur le côté parce qu’on était dans la nécessité. Il est mieux au coeur du jeu, c’est pour cela que j’ai recréé ce milieu à trois. Il fallait composer avec les joueurs que l’on avait mais il nous a manqué de profondeur. C’est bien d’avoir la maîtrise mais c’est mieux de pouvoir étirer les lignes adverses. On peut encore travailler sur cette coordination entre le passeur et le receveur."

"On a besoin du retour des blessés"

"Un nul aurait été plus juste ? Oui c’est ce qu’on pense. Après, ça se joue à des détails et en ce moment, les vents sont contraires. Ce deuxième but, avec le hors-jeu… Je ne voudrais pas être à la place de la VAR. C’est eux qui ont pris la décision mais ça ne se joue vraiment à pas grand-chose. Je regrette plus ce premier but que l’on prend beaucoup trop vite."

"Il faut trouver un équilibre. On a envie d’avoir une solidité défensive et en même temps de la profondeur. Je pense que c’est ce que tous les coachs recherchent. On a privilégié le côté défensif sur les deux derniers matches après avoir été très en difficulté. On a aussi besoin d’avoir le retour des blessés. Je tire un grand coup de chapeau aux joueurs. On est extrêmement déçu. Les supporters ce sont déplacer en masse, c’est important. Il faut qu’on continue à avancer. Il y a eu de la vie, je voulais du mouvement. On met un très joli but en partant de l’arrière, c’est ce qu’on cherchait aussi un petit peu. On souhaiterait avoir un peu plus d’occasions et de ballons au niveau offensif, mais aujourd’hui c’est comme ça. Il faut qu’on avance et qu’on se serve de tout cela."