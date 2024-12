L'ASSE jouait contre Toulouse ce vendredi à 20h45. Les Verts qui restaient sur un succès contre Montpellier, ont sombré au Roazhon Park (5-0) et contre l'OM (0-2). Une réaction était attendue donc contre Toulouse pour ce dernier match de ligue 1 de l'année 2024. Malgré une prestation plus que correct, les Verts se sont inclinés 2-1. Voici les tops et les flops de la rencontre.

Un premier acte séduisant

Pour l’une des rares fois de la saison, les hommes du Forez mettent le pied sur le ballon. Ils ont la possession, sans pour autant se montrer dangereux. Et ils se font peur… Batubinsika perd le ballon, et Toulouse se crée sa première opportunité, en vain. Les Verts respectent le plan de jeu de Dall’Oglio mais manquent de justesse dans les derniers gestes. 0-0 à la mi-temps.

Une deuxième période riche en buts

L'équipe stéphanoise continue sur sa lancée. Et de quelle manière ! Moins de dix minutes après la reprise, Dennis Appiah centre, direction...Stassin. Le belge est seul au second poteau et ajuste Guillaume Restes du pied gauche. 1-0 pour l'ASSE et premier but de l’attaquant depuis son arrivée dans la Loire. Malheureusement, les Violets vont vite répondre. Sur un bon centre de Suazo, Babicka égalise de la tête. 1-1 après 55 minutes de jeu.

La suite du match est tendue. Les deux clubs se livrent une bataille féroce à la récupération du ballon. Ayman Aiki, entré en jeu auparavant, trouve Pierre Ekwah à 25 mètres qui tente sa chance, mais Restes est dessus. À la suite d’un corner stéphanois, Ayman Aiki, encore lui, tarde à frapper et perd le ballon. Contre pour les Toulousains. Aboukhlal va crucifier l’ASSE d’une tête placée entre les jambes de Larsonneur. 2-1 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Les Verts ne reviendront pas. Défaite 2-1 ! Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les tops de l'ASSE

Le but de Lucas Stassin

Arrivé en tant que recrue la plus chère de l’histoire du club (10M), Stassin avait beaucoup de mal devant le but. Mais à Toulouse ce vendredi soir, le Belge a pu ouvrir son compteur en Vert. Un but peut être révélateur pour la seconde partie de saison.

Benjamin Bouchouari

Le jeune milieu de terrain stéphanois a rayonné dans l’entre-jeu. Il a été à l’origine de nombreux mouvements offensifs de l’ASSE et a fait preuve d’une grande générosité dans la récupération du ballon. Comme à son habitude maintenant !

Du mieux dans le jeu

Oui Saint-Étienne n’a pas gagné, mais il faut bien avouer que le niveau de jeu affiché à Toulouse est nettement supérieurs aux rencontres précédentes. Certe le résultat est négatif, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses sur le terrain.

Les flops de l'ASSE

Les entrants

Ils sont 5 à être rentrés. Amougou, Aiki, Sissoko, Tardieu et Fomba. Difficile de juger les deux derniers cités, car ils sont apparus à la 89e minute. En revanche, les trois premiers n’ont rien apporté. Au contraire l’un deux, Aiki a coûté le dernier but du match et ainsi le point du nul aux Stéphanois.

Un scénario cruel

Le match prenait pourtant une bonne tournure. Les hommes de Dall’Oglio avaient ouvert la marque et fait le plus dur. Mais au football, on le sait, les minutes qui suivent un but sont importantes. Et là, l’ASSE l’a payé cash. L’égalisation est intervenue dans la foulée. Avant de se faire enfoncer à la 85ème minute de jeu.

Une défaite qui fait mal

Et cela va de soi. Qui dit scénario cruel, dit évidemment défaite amère. Ce qui n’arrange en rien les statistiques des Ligériens à l’extérieur. 8 matchs, 1 nul et 7 défaites. 27 buts encaissés. Un bilan catastrophique et inédit depuis la saison 1952/1953. Les Stéphanois devront faire beaucoup mieux dans la seconde moitié de saison. Mais rassurons-nous, il sera difficile de faire pire !

Quentin Verchère