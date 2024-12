L'ASSE doit prendre des points à Toulouse ce vendredi soir (20 h 45). Avant ce déplacement, Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce jeudi après-midi. Extraits.

"On doit faire mieux que ça"

Neutralisée par l'Olympique de Marseille dimanche dernier (0-2), l'ASSE restait dans la passivité face à des Phocéens en jambe. Dès la 19e minute de la rencontre, Rabiot permettait à son équipe de prendre le large. Malgré un chaudron bouillant (plus de 35.000 supporters), les Verts ne sont que rarement parvenus à passer la ligne médiane. Le coach stéphanois débrief la rencontre, moins d'une semaine après.

Olivier Dall'Oglio (entraîneur de l'ASSE) : "On est tombé sur une très belle équipe de Marseille. (...) Ce qui m'ennuie, moi, dans le jeu, c'est quand on récupère le ballon, on doit avoir beaucoup plus de maîtrise. (...) Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et le temps joue un peu contre nous en ce moment. (...) Et même si on est dans une période difficile parce que l'effectif est un petit peu amoindri, on doit pouvoir faire mieux que ça, effectivement. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur."

Le coach de l'ASSE pointe l'arbitrage du doigt

Un nouveau penalty sifflé dimanche dernier face à Marseille. Saint-Étienne a déjà subi huit pénaltys en 14 rencontres de Ligue 1. Personne ne fait pire en Ligue 1, ni en Europe. Une situation qui agace le coach stéphanois.

Olivier Dall'Oglio (Entraineur de l'ASSE) : "Il y a plusieurs choses qui me tendent. On ne va pas polémiquer, mais on n'est pas trop gâté. Effectivement, j'ai vu qu'on était championne d'Europe des pénaltys. On n'est pas épargné par certaines décisions arbitrales qui sont quand même assez dures. Ça peut un peu irriter, même si je suis conscient qu'on peut aussi siffler ce genre de pénalty. Ça ne nous aide pas dans cette période-là."