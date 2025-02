Les joueurs d'Eirik Horneland ont rendez-vous avec l'OGC Nice ce samedi (17h), à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Accroché par le SCO dans les derniers instants, l'ASSE devra faire preuve de solidité pour obtenir le moindre point face aux Aiglons.

La grande fragilité de l'ASSE en Ligue 1

"J'espère que ça va lancer cette saison comme la saison dernière.Parce qu’au final, on y croit jusqu'au bout et on prend un coup derrière la tête à la fin.", avouait Irvin Cardona après le nul arraché par Angers à la 94ᵉ. Car enés 2-0 avant la 20ᵉ minute de jeu (Abdelli, 7ᵉ, 17ᵉ), les Verts ont réagi avec la réduction du score d’Irvin Cardona (36ᵉ), avant que Pierre Ekwah n’égalise peu après la pause (52ᵉ). L’ancien Brestois pensait même offrir la victoire à l’ASSE à la 73ᵉ, mais un 13ᵉ penalty concédé cette saison a de nouveau coûté cher : Bamba Dieng a arraché l’égalisation à la 94ᵉ.

Treize penaltys concédés depuis août 2024, un record en Europe, symbole criant de la fragilité défensive des hommes d'Eirik Horneland. Sur leurs cinq dernières rencontres, les Stéphanois ont encaissé 15 buts. Une précarité qu’il faudra impérativement corriger avant la réception de Nice, troisième meilleure attaque du championnat.

Sauver les meubles face à Nice ?

Une troisième place de Ligue 1 et une solidité à toute épreuve. Les aiglons abordent la rencontre de ce samedi sur une série de cinq rencontres consécutives sans la moindre défaite. Car s'ils seront privés de Franck Haise, suspendu, les Niçois remportaient leurs trois dernières oppositions de Ligue 1. L'OGCN a notamment pris les trois points face au Havre (1-3) et Montpellier (2-0), deux concurrents au maintien de l'ASSE.

"Le résultat est logique, mais on aurait pu, en mettant un peu plus de choses, marquer plus de buts.", estimait justement le technicien niçois après la victoire face au MHSC. C'est toujours la difficulté quand vous avez le sentiment que vous êtes supérieurs à l'adversaire. (...) Je pense qu'on était capable de faire mieux sur certaines situations."

Avec de grosses individualités comme Evan Guessand (9 buts et 7 passes décisives) ou Gaëtan Laborde (9 buts et 3 passes décisives), Saint-Etienne est dans l'obligation de réhausser son niveau pour ne pas revivre le scénario du match aller (8-0).

Un éclair d'espoir pour accrocher le maintien ?

Toutefois, les Stéphanois semblent avoir retrouvé un peu d’inspiration offensive. Face au SCO, ils ont inscrit trois buts pour la première fois depuis le 4 janvier. Un sursaut en partie lié au choix de titulariser Irvin Cardona à la place de Zuriko Davitashvili. De retour dans le Forez, l’ancien Brestois prend progressivement ses marques et développe des automatismes avec Lucas Stassin.

"Bien sûr qu’Irvin Cardona peut nous aider, on l’a vu aujourd’hui", affirmait le technicien Stéphanois après la rencontre. (...) Je voulais mettre Davitashvili à nouveau dans un un état d’esprit offensif. C’est une saison difficile pour lui. Il a beaucoup donné depuis qu’il est arrivé à Saint-Étienne."

Une chose est sûre, l’ASSE devra exploiter le moindre atout pour espérer un résultat face à l’OGC Nice. D’autant qu’une série positive devient impérative dans la course au maintien.