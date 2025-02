Touché au mollet, Pierre Ekwah pourrait manquer la réception de Nice samedi. Un coup dur pour l’ASSE qui pourrait être contraint de revoir son organisation au milieu de terrain si son absence se confirmait. Pas le cas pour l'heure.

Depuis son arrivée à Saint-Étienne, Pierre Ekwah s’est imposé comme un élément incontournable du système d’Eirik Horneland. Avec 19 titularisations en 20 matchs, l’ancien Nantais est l’un des joueurs les plus utilisés cette saison (quatrième). Sa régularité et sa solidité au milieu de terrain font de lui un pilier essentiel, tant dans la récupération que dans la transition offensive.

Sa possible absence contre Nice serait donc un véritable casse-tête pour le coach norvégien, d’autant plus que l’ASSE joue gros dans sa lutte pour le maintien. Face à une équipe niçoise solide et bien organisée, la présence d’un joueur aussi influent dans l’entrejeu pourrait peser lourd dans la balance.

Quelles options pour Horneland ?

Eirik Horneland pourrait être contraint de modifier son plan de jeu en l’absence d’Ekwah. L'entraîneur norvégien a testé deux solutions cette semaine :

Faire reculer Florian Tardieu , habitué à un rôle plus offensif mais qui possède l’expérience et l’intelligence tactique pour évoluer en sentinelle.

, habitué à un rôle plus offensif mais qui possède l’expérience et l’intelligence tactique pour évoluer en sentinelle. Aligner Maxime Bernauer au milieu, un poste qu’il a déjà occupé par le passé. Plus habitué à évoluer en défense, son adaptation pourrait être un pari risqué.

Un joueur conscient de son importance à l'ASSE

Interrogé récemment sur son rôle au sein de l’équipe, Pierre Ekwah reconnaissait lui-même son importance dans le collectif stéphanois :

"Je pense que je suis un peu sur la même vague que l'équipe. Mon niveau n'était pas réellement stable, c'était un peu en vagues, mais c'est surtout de maintenir le club, de sortir de cette situation compliquée."

Malgré son strap au mollet et sa séance d’entraînement allégée ce jeudi, Ekwah reste déterminé à tenir sa place samedi. Reste à savoir si son état physique lui permettra de débuter ce match crucial. Un risque sera-t-il pris avant deux rencontres face à des concurrents directs (HAC et MHSC) ?

Source : Le Progrès