Le coach de l'ASSE, Eirik Horneland, s'est présenté en conférence de presse après le match nul concédé par l'ASSE dans le temps additionnel sur pénalty face à Angers. Retranscription et traduction par nos soins, de propos diffusés sur Ici Saint-Etienne Loire.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : « Des sentiments mitigés. Tout d’abord très frustré par les deux buts encaissés en début de première mi-temps. Je pense que ça montre notre mauvaise forme actuelle. Ensuite nous sommes revenus dans le match. Je sentais que nous avons lancé la machine jusqu’à la mi-temps lorsque nous avons marqué un but, et nous avons eu cette frappe sur la barre. Nous avons plus poussé pour ça. Donc j’avais un bon sentiment à la mi-temps. Le momentum était en notre faveur à la mi-temps et je pensais que nous pourrions construire dessus pour débuter cette deuxième mi-temps sur cet élan.»

"Il faut toujours croire qu'il est possible de réaliser ce que nous voulons réaliser"

« Nous avons déjà montré que nous pouvions revenir et de marquer de bons buts. Donc j’ai vraiment été satisfait de la façon dont nous y sommes arrivés. Mais ça a été très difficile de concéder ce dernier but dans le temps additionnel sur un pénalty. C’est à nouveau des montagnes russes en émotions. J’ai été vraiment déçu de la façon dont nous avons commencé, puis j’ai été fier de ce voir que les gars se sont battus pour revenir dans le match. Vous avez vraiment un bon sentiment face à ce que vous voyez et puis c’est difficile de concéder le dernier but. Encore une fois, on doit analyser les séquences du match, s’appuyer sur les bonnes parties et enlèves les mauvaises. »

« Il faut toujours garder confiance et croire qu’il est possible de réaliser ce que nous voulons réaliser cette saison. Mais nous devons quand même résoudre les difficultés, et savoir quelles sont ces difficultés pour les traiter. »

"Davitashvili a manqué d'énergie ces deux dernières semaines"

« Bien sûr qu’Irvin Cardona peut nous aider, on l’a vu aujourd’hui. Il a très bien sauté sur son premier but sur le corner. On l’avait déjà vu dans sa carrière. C’est un peu sa spécialité, sa signature en tant que joueur. Un bon saut, de bonnes courses à l’intérieur du jeu et derrière nos adversaires. Il retrouve un bon niveau de forme, aujourd’hui Il a joué environ 80 minutes, c’est bien et on peut voir qu’il est très actif dans le jeu offensif, mais aujourd’hui il a également pu travailler pour l’équipe en défense. »

« Je voulais mettre Davitashvili à nouveau dans un un état d’esprit offensif. C’est une saison difficile pour lui. Il a beaucoup donné depuis qu’il est arrivé à Saint-Étienne. Il a marqué beaucoup de buts, et a manqué un peu d’énergie au cours des deux dernières semaines. Nous voulions donc le remettre dans une position conquérante. Et aussi N’Guessan a été vraiment vraiment vraiment bon à l’entraînement. Nous savions que nous pouvions obtenir beaucoup de Davitashvili en sortie de banc. »