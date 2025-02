Indispensable au milieu de terrain de l’ASSE cette saison, Benjamin Bouchouari ne cesse de franchir des paliers. Présent en conférence de presse, le marocain est un personnage discret qui préfère s'exprimer sur les pelouses mais il prend de l'assurance, à l'image de son statut qui ne cesse de prendre de l'ampleur chez les Verts. Sous contrat jusqu’en 2026, le club devra bientôt se pencher sur son avenir.

De l’ombre à la lumière : l’ascension de Bouchouari

Arrivé à Saint-Étienne en août 2022 en provenance de Roda JC, Benjamin Bouchouari a d’abord suscité une curiosité teintée d’attentes. Recruté sur les recommandations de Gérard Batlles, père de l’ancien coach stéphanois Laurent Batlles, le milieu marocain s’est rapidement illustré par sa qualité technique et sa vivacité. Malgré un premier match difficile contre Le Havre (0-6), il a su rebondir immédiatement en livrant une prestation convaincante face à Valenciennes.

Ses débuts laissaient entrevoir un fort potentiel, mais son manque d’impact défensif et sa capacité limitée à tenir 90 minutes freinaient son évolution. Il termine néanmoins sa première saison avec 34 apparitions, posant les bases d’un avenir prometteur.

Un rôle qui s’affirme à l'ASSE

Lors de sa deuxième saison sous le maillot vert, Bouchouari doit composer avec un changement d’entraîneur et une concurrence accrue. Moins utilisé par Olivier Dall’Oglio, il ne dispute que 22 rencontres en tant que titulaire. Des choix tactiques qui mettent en lumière ses axes de progression : une implication défensive insuffisante et un jeu parfois trop risqué. Malgré des périodes de doute et des envies de départ, il reste fidèle à l’ASSE et travaille pour gagner en régularité.

L’accession à la Ligue 1 l’été dernier marque un tournant. À 22 ans, Bouchouari s’impose enfin comme un élément clé du milieu stéphanois. Plus discipliné, il a gagné en rigueur défensive et simplifié son jeu, ce qui le rend plus efficace dans les transitions. Cette progression est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte de changement d’entraîneur, preuve de son adaptabilité et de son importance dans l’effectif.

Une marge de progression encore importante

Si Bouchouari est devenu un titulaire indiscutable, certains aspects de son jeu doivent encore évoluer pour qu’il atteigne un niveau supérieur. Son influence dans le dernier tiers du terrain reste limitée : avec seulement 2 buts en plus de 80 matchs sous le maillot vert, il doit encore progresser dans sa projection vers l’avant et son efficacité devant le but. Son unique réalisation cette saison face à Montpellier illustre son potentiel offensif, mais aussi le travail qu’il lui reste à accomplir pour devenir un milieu de terrain plus complet.

Un avenir à l'ASSE encore incertain

L’été dernier, plusieurs clubs italiens ont manifesté leur intérêt pour Bouchouari. Mais une clause de prolongation automatique en cas de montée en Ligue 1 a freiné ces velléités. Désormais sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur pourrait être l’un des dossiers chauds du mercato estival.

Les dirigeants de l’ASSE devront trancher rapidement : tenter de le prolonger pour sécuriser son avenir au club, ou envisager un transfert dès cet été pour éviter de le voir partir libre dans un an. Pour l’instant, la priorité reste au maintien. Mais une fois cet objectif atteint, l’ASSE devra décider si Benjamin Bouchouari incarne l’avenir du projet stéphanois… ou si son ascension le mènera vers d’autres horizons.

Ce jeudi, Horneland s’est exprimé sur l’avenir de son milieu marocain : "Oui, il est là pendant au moins une année. Je pense qu'il a beaucoup de compétences intéressantes. Je vois aussi qu'il a beaucoup à apprendre et à développer. Je pense qu'il peut être meilleur que ce qu'il est actuellement. Il est encore jeune à ce niveau. Je crois qu'il est né en 2001, donc il aura 24 ans. C'est la première saison à ce niveau, il y a beaucoup plus à venir. Oui, Benjamin est encore sous contrat une saison avec le club. Il montre qu'il a vraiment des qualités très intéressantes. Il y a, à mon avis, beaucoup encore à tirer de ce joueur. Je pense qu'il se débrouille très bien, mais on peut encore mieux faire."

Benjamin Bouchouari est devenu un élément important du collectif stéphanois. Son renouveau qui en a surpris plus d’un, lui offrirait-il l’opportunité de continuer son aventure à l’ASSE ?