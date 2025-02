Irvin Cardona, auteur d'un doublé face à Angers (3-3) a voulu positiver en zone mixte malgré le match nul concédé par l'ASSE dans le temps additionnel sur pénalty. Retranscription de propos diffusés par le club.

Revenu lors du mercato hivernal, Irvin Cardona a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot Vert en Ligue 1. Insuffisant pour s'offrir un succès qui aurait été d'une importance capitale dans sa quête du maintien.

Irvin Cardona (attaquant de l'ASSE) : « J'espère que ça va lancer cette saison comme la saison dernière avec plein de buts. Mais un peu de frustration quand même. Parce qu’au final, on y crois jusqu'au bout et on prend un coup derrière la tête à la fin. On arrive quand même à récupérer un point. Comme je dis, c'est un point qui peut compter, à la fin, qui peut être important. Mais je pense qu'on va devoir se servir de matchs comme ça pour continuer à aller de l’avant. »

"J'espère que ça va lancer cette saison comme la saison dernière avec plein de buts"

« C'est un pénalty. Je ne vois pas très bien, moi, du banc. Mais je vois qu'il y a un cafouillage dans la surface de réparation. L'arbitre siffle pénalty. Et puis Gautier est à deux doigts de la sortir. Je pense qu'on manque peut-être un peu de chance parfois. Mais le foot c'est comme ça. Parfois, c'est pas évident. Et c'est dans les moments comme ça qu'on doit faire preuve de caractère. Et je pense qu'on a quand même montré de belles choses ce soir. »

« Oui, on doit se servir de ça. On en a parlé la mi-temps. On est capable de retourner les matchs. Avec la détermination qu'on l’a déjà fait dans le passé. On a réussi à le refaire là. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. »