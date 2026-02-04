L’ancien défenseur de l’ASSE n’a pas fini de voyager. Libre après son départ de Cluj, Kurt Zouma devrait prochainement s’engager avec un nouveau club. Une nouvelle destination étonnante.

À 31 ans, Kurt Zouma continue de tracer son chemin aux quatre coins du globe. L’ex-international tricolore (11 sélections) s’apprête à vivre une nouvelle expérience après une énième étape mouvementée en Roumanie. Son aventure au CFR Cluj n’aura duré que quelques mois. Arrivé en septembre dernier, le défenseur n’a disputé que quatre rencontres toutes compétitions confondues avant de résilier son contrat. En cause : des salaires impayés.

Une situation tendue dans un club pourtant habitué aux joutes européennes. Le CFR Cluj, géant du football roumain ces deux dernières décennies, traverse depuis plusieurs mois une crise économique majeure. Comme d’autres joueurs de l’effectif, Kurt Zouma a été contraint d’entamer une procédure de rupture, mettant fin à son court passage en Transylvanie.

Un ex-Vert nomade

Ce nouvel épisode marque une étape de plus dans une carrière déjà bien remplie. Révélé très jeune à l’AS Saint-Étienne (ASSE), Zouma s’impose rapidement dans le Forez. Solide, précoce, il dispute plus de 50 matches avec les Verts entre 2011 et 2014 et remporte la Coupe de la Ligue en 2013. C’est alors que Chelsea le recrute. En Angleterre, il multiplie les expériences, entre prêts et titularisations, passant notamment par Stoke City et Everton, avant de s’installer à West Ham.

Mais ces dernières années, sa trajectoire s’est éloignée des projecteurs. Après un passage en Arabie saoudite, il tente de rebondir à Cluj, sans succès. Désormais libre, l’ancien Stéphanois s’apprête à écrire un nouveau chapitre.

Direction la Chine pour Zouma

Selon Foot Mercato, Kurt Zouma est sur le point de s’engager avec le Shandong Taishan Football Club, actuel cinquième du championnat chinois. Il devrait y signer un contrat d’un an, avec une saison en option. Après la France, l’Angleterre, l’Arabie saoudite et la Roumanie, le défenseur central va découvrir la Chinese Super League. Une nouvelle étape dans un parcours atypique, mais résolument international.

Source : Foot Mercato