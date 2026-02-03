Passé par L’Étrat, l’ancien crack stéphanois Allan Saint-Maximin s’est engagé avec le RC Lens dans ces toutes dernières heures du mercato hivernal. Un joli coup réalisé par les Sang et Or. Solides dauphins du Paris Saint-Germain, qui misent sur la capacité de percussion du virevoltant attaquant.

Pour Saint-Maximin, ce transfert représente surtout une opportunité de relance après une pige compliquée au Mexique. Pige marquée par un temps de jeu irrégulier et un contexte extrasportif pesant. À Lens, l’ancien Stéphanois retrouve un championnat qu’il connaît, un environnement compétitif et un projet ambitieux.

Formé à Saint-Étienne, un crackinachevé

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2012, Allan Saint-Maximin gravit rapidement les échelons. Il passe par les équipes U17 puis U19 avant d’intégrer très tôt le groupe professionnel. Le 5 octobre 2013, il connaît sa première apparition en Ligue 1, lors d’un ASSE – AS Monaco. Une entrée symbolique… d’une minute seulement.

Clin d’œil du destin, c’est justement Monaco qui le recrute en 2016 pour 5 millions d’euros, convaincu par son potentiel explosif. À Saint-Étienne, le club n’aura finalement que peu l’occasion de profiter de son talent. Saint-Maximin ne disputera que 17 matchs officiels sous le maillot vert, dans un contexte où la concurrence et son jeune âge freinent son éclosion.

À l’époque, Loïc Perrin évoquait déjà un joueur à part, capable de faire basculer un match sur un geste, mais encore en construction. Un talent insolent, capable de faire se lever les stades.

Une carrière faite de fulgurances et de détours

Après Monaco, la carrière de Saint-Maximin prend un tournant. Nice, puis surtout Newcastle, où il devient rapidement l’un des chouchous de St James’ Park grâce à son style déroutant. Entre dribbles courts, explosivité et imprévisibilité. Capable du meilleur comme du plus frustrant, l’ailier français n’a jamais laissé indifférent.

Son récent passage à l’étranger, loin des projecteurs européens, s’est révélé plus complexe que prévu. Des difficultés sportives, mais aussi personnelles, comme il l’a récemment exprimé dans un témoignage fort relayé par la presse, ont marqué cette période.

Un nouveau départ sous le maillot Sang et Or

À 28 ans, Allan Saint-Maximin arrive à un moment charnière de sa carrière. Le RC Lens lui offre un cadre structuré et une fin de saison palpitante. De L’Étrat à Bollaert, le parcours est riche. Reste à savoir si ce retour en Ligue 1 marquera un retour plein et entier d’un talent que Saint-Étienne n’aura fait qu’entrevoir.