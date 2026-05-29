Pour ce barrage retour, l’ASSE se déplace à l’Allianz Riviera pour affronter l’OGC Nice. Dans son antre, Nice n’a battu que deux seul club français depuis début novembre… c’était les Verts et Montpellier en coupe. Retour sur l’élimination du club stéphanois en Coupe de France.

Après avoir battu Quetigny puis Ecotay Moingt, deux clubs de division largement inférieures, l’ASSE a hérité de l’OGC Nice en 32ᵉ de finale de la Coupe de France. Les Verts sont donc tombés sur une Ligue 1 dès l’entrée en lice des clubs de l’élite.

ASSE : « On a vu qu'il y avait de la place et qu'on peut rivaliser »

L’ASSE tient tête aux Aiglons

Sur une série de neuf défaites d’affilée toutes compétitions confondues, Nice veut stopper l’hémorragie en Coupe face aux Verts. Les maux niçois se font cependant vite ressentir. Après deux minutes de jeu, les hommes d’Eirik Horneland lancent un contre. Lucas Stassin lance Zuriko Davitashvili qui tente de lui remettre en retrait. Malheureusement pour l’ASSE, le Belge est trop court pour tromper Maxime Dupé.

Les aiglons répondent à la dixième minute. Sur un ballon perdu par Kévin Pédro, les hommes de Franck Haise lancent un contre. Jonathan Clauss centre pour Diallo qui coupe la trajectoire pour battre Larsonneur et ouvrir la marque.

Nice veut doubler la mise et tente d’apporter le danger sur le but des Verts. Le portier stéphanois repousse un centre dangereux de Clauss qui revient sur un Azuréen Heureusement, Maxime Bernauer détourne la tentative en corner.

Saint-Étienne répond avec une frappe lointaine de Boakye qui oblige Dupé à s’employer. Peu avant la pause, Lucas Stassin devance son défenseur sur une passe en retrait niçoise mal assurée. Le jeune Belge est fauché et obtient un pénalty que Zuriko Davitashvili va transformer pour égaliser. L’ASSE et les Aiglons rentrent aux vestiaires dos à dos.

Nice stoppe l’hémorragie

En début de second acte, Gautier Larsonneur joue avec le feu dans sa surface et manque sa relance pour Ben Old. Les Niçois tentent d’en profiter, mais le capitaine stéphanois se reprend en détournant la tentative de Morgan Sanson.

Quelques minutes plus tard, l’ancien Marseillais va permettre aux Azuréens de prendre l’avantage. Sur un centre repoussé difficilement par Larsonneur, Sanson est le plus prompt et ajuste le portier ligérien.

En fin de partie, Nadir El Jamali puis Lucas Stassin tenteront d’égaliser. Les deux joueurs de l’ASSE verront leurs tentatives passer au-dessus des buts de Dupé. Nice élimine les Verts de la Coupe de France.

Tombeurs des Verts pour leur entrée en lice, les Aiglons iront jusqu’au Stade de France. Ils tomberont en finale face à Lens (3-1), sans démériter.

Ligue 1 : L’OGCN conteste le huis clos face aux Verts

Six mois plus tard, c’est un contexte tout autre qui attend les deux équipes. La seule similitude est que l’Allianz Riviera sera à huis clos pour cette rencontre, comme lors du match de Coupe de France. Après le 0-0 de mardi, tout reste à faire.