L’AS Saint-Etienne (ASSE) recevait Nice dans le Chaudron, ce mardi soir. Dans ce match aller des barrages, les Verts devaient impérativement gagner pour mettre la pression sur les Aiglons, trois jours avant le retour. Résumé de la rencontre.

Initialement prévus sur la fin de la semaine dernière, les barrages Ligue 1- Ligue 2 ont été décalés de cinq jours. Pour cause, la finale de la Coupe de France, qui a opposé Nice et Lens, vendredi dernier. Si les Aiglons ont réalisé un beau parcours en Coupe, leur saison dans l’élite n’a pas été aussi rose.

Avec seulement sept victoires en trente-quatre matchs, les Azuréens ont terminé seizièmes. Une position qui les oblige à devoir passer par un barrage pour espérer rester en Ligue 1. Quatre jours après s’être rendus au Stade de France, les Niçois venaient défier l’ASSE, qui a eu onze jours de repos depuis sa victoire face à Rodez.

L'Allianz-Riviera à huis-clos au match retour

ASSE-Nice : Un match fermé

Dans une rencontre engagée mais longtemps fermée, l’ASSE et l’OGC Nice se sont neutralisés au terme d’un match rythmé par quelques situations dangereuses sans véritable efficacité offensive. Les Niçois ont pourtant été les premiers à se montrer menaçants. À la 25e minute, Jonathan Clauss obtenait un bon coup franc à l’entrée de la surface. L’international français prenait ses responsabilités mais sa frappe puissante passait de peu à côté du but stéphanois.

Solides défensivement, les Verts répondaient par une grosse intensité dans les duels mais peinaient à déséquilibrer le bloc azuréen. Juste avant la pause, Nice passait encore proche de l’ouverture du score. Sur un corner parfaitement frappé par Clauss, Oppong s’élevait plus haut que tout le monde au second poteau mais sa tête manquait le cadre. Malgré un premier acte vivant et disputé, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge logique. Au retour des vestiaires, l’ASSE affichait davantage d’ambitions offensives. Très actif sur son côté gauche, Zuriko Davitashvili tentait de réveiller Geoffroy-Guichard à la 58e minute.

La peur de perdre gagne les deux équipes

Après une percée dans le demi-espace, le Géorgien repiquait sur son pied droit avant d’armer une frappe qui passait de peu à côté des cages niçoises. Deux minutes plus tard, les Stéphanois obtenaient leur plus grosse occasion. Sur un corner de Davitashvili mal repoussé par la défense niçoise, le ballon revenait dans les pieds de Boakye à l’entrée de la surface. Le milieu stéphanois reprenait instantanément d’une volée du droit, mais sa tentative filait juste au-dessus de la cage gardée par Diouf. Une énorme frayeur pour Nice, qui confirmait alors la montée en puissance des Verts dans cette seconde période.

Malheureusement, le score n'évoluera jamais. 0-0, c'est le score de la mancher aller.