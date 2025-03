Les Verts n’ont plus connu le succès en Ligue 1 depuis le 4 janvier dernier face au Stade de Reims. Deux mois plus tard, l’ASSE serait bien inspirée de retrouver le goût de la victoire ce dimanche au Havre. Retour sur le dernier déplacement au Stade Océane.

Le duel entre Le Havre et Saint-Étienne s’annonce comme un tournant dans la saison des deux équipes. La pire équipe de Ligue 1 à domicile reçoit la pire équipe du championnat à l’extérieur. Les Normands restent sur sept défaites de suite au Stade Océane. Les Verts, quant à eux, n’ont plus gagné à l’extérieur depuis avril 2024 (0-2 à Grenoble).

Le Havre et l’ASSE sur leur lancée

Engluée dans la zone rouge de la Ligue 2 pendant une grosse partie de la saison 2022-2023, l’ASSE a entamé son opération remontée. Les hommes de Laurent Batlles sont désormais 13ᵉ et restent sur six matchs sans défaite. Les Stéphanois veulent continuer sur leur lancée afin de s’éloigner des places de relégables.

De leur côté, les Hacmens sont leaders incontestés de Ligue 2 et se rapprochent de la Ligue 1. Les hommes de Luka Elsner n’ont plus perdu depuis la 2ᵉ journée et restent sur une série de 25 matchs sans défaite. Les Normands avaient lancé cette série d’invincibilité en s’imposant largement à Saint-Étienne 6-0.

Sainté ne lâche rien

La première période est animée mais marquée par de grossières fautes techniques. Niels Nkounkou va se procurer la meilleure opportunité stéphanoise. L’ancien Marseillais efface son vis-à-vis avant de buter sur Desmas dans un angle fermé. En fin de mi-temps, Josué Casimir est lancé dans la profondeur. Le retour de Léo Pétrot l’oblige à se désaxer, et sa frappe passe loin du but de Larsonneur.

En seconde période, Casimir va être coupable d’une nouvelle faute technique en manquant son contrôle alors qu’il pouvait filer au but. Sur l’action qui suit, Richardson parvient à trouver Nabil Alioui, qui bat Larsonneur. Le Havre est récompensé de son bon début de seconde mi-temps. Moins de dix minutes plus tard, Dennis Appiah concède un penalty. Victor Lekhal s’en charge pour donner deux buts d’avance au HAC.

Les Havrais n’ont pas le temps de célébrer ce deuxième but que l’ASSE réduit l’écart. Krasso envoie un long ballon dans la surface. Niels Nkounkou le redresse après une mauvaise sortie du gardien havrais. Kader Bamba s’arrache pour assurer le coup, ça fait 2-1.

À la 79ᵉ, les Havrais partent en contre, Thiaré est lancé dans la profondeur et voit Léo Pétrot le tacler par derrière. L’ancien Lorientais écope d’un rouge direct. Cette expulsion ne va pas freiner l’ASSE. À la 85ᵉ, Cafaro sert Wadji, qui bute sur Desmas. Le ballon traîne aux six mètres, et Jean-Philippe Krasso est le plus prompt pour égaliser. Le Havre aura une dernière opportunité sur corner, mais la tête d’Opéri passe près de la lucarne de Larsonneur.

Les Stéphanois ont montré du caractère pour arracher le nul face au leader havrais. Les Verts grimpent à la 12ᵉ place de Ligue 2, tandis que le HAC compte sept points d’avance sur son dauphin bordelais et semblent lancés vers la Ligue 1.