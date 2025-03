Les U17 de l'ASSE recevront Saint-Priest ce dimanche 9 mars à 11h30. Avec 10 points d'avance à 7 journées de la fin, les Verts doivent aller chercher les victoires manquantes pour se qualifier aux play-offs et ainsi s'offrir une prolongation dans cette belle saison pour la bande de David Le Moal. Résumé de la rencontre disputée à l'Etrat.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet, Lengi, Ngindu, Jolivet, Bagelli, Ait-amer, Traore, Moulin, Aini, Epanya, Toty.

Sont entrés en jeu : Vibert, Mansouri.

Résumé du match

Avec un groupe extrêmement jeune, puisque sur le 11 de départ de nombreux joueurs sont issus du groupe, les Verts avaient fort à faire. Contre une séduisante équipe lyonnaise, il a fallu s'employer mais les stéphanois ont été à la hauteur de la rencontre.

La première mi-temps voit les deux équipes se disputés une lutte acharnée mais aucune des deux formations trouvent la faille dans la défense adverse. C'est donc fort logiquement que la mi-temps de ce match est sifflée sur le score nul et vierge de 0-0.

Le match va se décanter en seconde période. Grâce à Mylan Toty. En effet, l'international français U16 va ouvrir la marque sur une passe décisive de Noam Aini. Un avantage qui permet à l'ASSE de prendre les commandes de cet opposition. Cela sera le seul et unique but de la rencontre. Les Verts s'imposent 1-0 et sont proches que jamais d'officialiser leur présence pour les playoffs en fin de saison. Une avance considérable qu'il paraît impensable de ne pas maintenir d'ici la fin du championnat. Mais comme il est coutume de le dire... tant que mathématiquement ce n'est pas fait...

La semaine prochaine, l'ASSE se déplacera à Monaco. L'occasion de se mesurer à l'une des meilleures équipes de la poule. Un match entre deux grands clubs formateurs français. Le match se déroulera le dimanche 16 mars à 11h.

Crédit photo : asse.fr