À l’approche du choc pour le maintien entre Le Havre et l’AS Saint-Étienne, prévu ce dimanche à 17h15 au Stade Océane, l’attaquant havrais Hassan s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le buteur de revenir sur la dynamique actuelle du HAC, ses performances personnelles et les enjeux d’une rencontre qui s’annonce cruciale dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Deux buts dans le Nord et un rôle clé pour Hassan

Buteur face à Lille et Lens, Hassan est en pleine confiance. Avec une efficacité retrouvée, l’attaquant normand espère bien poursuivre sur sa lancée face à l’ASSE. Lorsqu’on lui rappelle ses récentes performances dans le Nord, il réagit avec humilité : « On ne choisit pas où on marque, j’essaie juste d’aider l’équipe, que je marque ou pas d’ailleurs. Mon objectif est toujours de me battre et d’aider l’équipe à obtenir des résultats positifs. »

Un discours modeste mais révélateur de l’état d’esprit qui anime le joueur et le groupe havrais, plus que jamais engagé dans une mission maintien délicate. Avec 20 points au compteur et une 16e place précaire, les Normands savent qu’une victoire contre les Stéphanois (17e, 19 points) serait un grand pas vers la survie en Ligue 1.

Le Havre : une équipe qui ne lâche rien

Revenant sur le scénario complètement fou du match contre Lens (victoire 4-3), Hassan n’a pas caché sa fierté face à la réaction de son équipe : « C’était un match très difficile contre un adversaire très fort. On a encaissé deux buts rapidement mais on n’a pas paniqué. C’est quelque chose de très positif. On a montré qu’on pouvait revenir, même dans des situations compliquées. »

Cette capacité à ne jamais lâcher est d’autant plus cruciale pour le HAC, qui reste l’une des équipes les plus perméables à domicile cette saison. Le retour de Daler Kuziaev et Yassine Kechta, annoncé par Didier Digard, pourrait cependant stabiliser un peu plus le milieu de terrain normand. En revanche, l’absence d’Arouna Sangante en défense reste un point d’interrogation.

Un championnat sans répit

Interrogé sur son ressenti après plusieurs mois en Ligue 1, Hassan n’a pas caché son admiration pour le niveau d’engagement du championnat français : « C’est une ligue très forte. Dans chaque match, il y a beaucoup de duels et beaucoup de joueurs puissants. Il n’y a pas de match facile dans cette ligue. Il faut être prêt à se battre à chaque rencontre. »

Des mots qui résonnent particulièrement avant d’affronter l’ASSE, l’une des équipes les plus en difficulté à l’extérieur cette saison avec seulement 2 points pris hors de leurs bases. Hassan et ses coéquipiers savent que l’opportunité est belle de relancer leur saison à domicile après plusieurs résultats frustrants.

Un duo prometteur avec André Ayew

Le match contre Lens a également permis de voir pour la première fois l’association d’Hassan et d’André Ayew dès le coup d’envoi. Un duo qui pourrait bien être reconduit face aux Verts, tant les automatismes semblent déjà au rendez-vous. « Ça s’est très bien passé. André est un gars incroyable et un très bon joueur. On parle beaucoup, notamment parce qu’il parle anglais, donc c’est plus facile pour moi. Le plus important, c’est d’aider l’équipe, peu importe qui marque », a confié Hassan.

Le Havre compte sur cette complémentarité naissante pour peser offensivement contre une défense stéphanoise en souffrance, avec 56 buts encaissés en 24 matchs.

Le mental avant tout

Plus qu’une question de tactique, Hassan estime que le maintien se jouera avant tout sur l’état d’esprit. « On est tous conscients que le plus important, c’est de rester en Ligue 1. On ne veut pas se mettre trop de pression, mais on sait que chaque point compte. On doit prendre les matchs les uns après les autres, sans penser trop loin », a-t-il insisté.

Une prudence qui contraste avec les attentes autour de cette rencontre, qualifiée de « première balle de match » par Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de Montpellier, autre concurrent direct pour le maintien.

Le Stade Océane devrait être chaud bouillant ce dimanche pour pousser le HAC vers une victoire essentielle. Avec un Hassan en pleine forme et un effectif quasiment au complet, Le Havre a toutes les cartes en main pour frapper un grand coup dans la course au maintien.