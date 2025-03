Ce dimanche, l'ASSE se déplace sur la pelouse du Stade Océane pour affronter Le Havre. Eirik Horneland, l'entraîneur stéphanois, pourrait compter sur le retour de Pierre Ekwah, préservé lors de la défaite face à Nice (1-3). Mais la vraie bonne nouvelle réside dans le retour d'Aïmen Moueffek, enfin prêt à reprendre sa place dans l'entrejeu après des mois d'incertitude et de blessures récurrentes.

Formé au club, le Franco-Marocain était promis à un avenir radieux sous le maillot vert. Après des débuts prometteurs en 2020-2021 et une saison dernière éclatante avec 37 apparitions, Moueffek avait prolongé son contrat jusqu'en 2028, scellant son avenir dans le Forez. Pourtant, cette saison, le jeune milieu a enchaîné les pépins physiques, l'empêchant de confirmer son potentiel. Dès la préparation estivale, les blessures ont refait surface, et ses relations avec Olivier Dall’Oglio se sont tendues. Relégué au second plan derrière Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, Moueffek semble cette fois de retour.

L'arrivée d'Eirik Horneland a redonné espoir. adepte d'un football intense, le Norvégien avait tout pour apprécier le profil énergique de Moueffek. Après une période de réathlétisation et un passage à vide dû à la grippe, le milieu de terrain est revenu sur le devant de la scène face à Nice. Titularisé d'entrée, Moueffek a rappelé pourquoi il était tant attendu : actif, porté vers l'avant, il a offert un caviar à Lucas Stassin, soulignant son importance dans le collectif stéphanois.

Une troisième place disputée dans l'entrejeu de l'ASSE

Le milieu de terrain stéphanois a souvent été remanié cette saison. Si Benjamin Bouchouari et Pierre Ekwah semblent indiscutables, la troisième place reste ouverte. Entre Mathis Amougou, Lamine Fomba, Florian Tardieu et Aïmen Moueffek, la concurrence est rude, sans que personne ne s'impose pleinement. Cependant, après sa prestation convaincante contre Nice, Aïmen Moueffek pourrait bien s'installer durablement dans le onze de départ. Ses qualités physique et sa projection vers l'avant en font un profil unique dans l'effectif.

Le match contre Le Havre pourrait être l'occasion parfaite pour confirmer son retour au plus haut niveau. Alors que l'ASSE lutte pour son maintien, retrouver un Moueffek à 100 % serait un renfort de poids. Au-delà de ses qualités, sa grinta sera un atout intéressant dans cette période délicate.

Pour Aïmen Moueffek, l'heure est venue de prendre ses responsabilités et d'écrire une nouvelle page de son histoire avec Saint-Étienne. Espérons que les pépins physiques ne viendront plus contrarier la fin de sa saison.