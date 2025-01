Avec une 15ᵉ place en Ligue 1, l'ASSE n'est certes plus relégable. Mais si un seul petit point sépare les Verts du Stade Rennais (barragiste), du travail reste à effectuer pour Eirik Horneland. Une statistique en particulier souligne ce point.

Une attaque peu prolifique en Ligue 1 ?

Dix-huit buts marqués en 19 journées de Ligue 1. Rien que ça. Outre la solidité défensive à revoir, Eirik Horneland doit également travailler l'aspect offensif du côté de Saint-Étienne. " On a eu quelques difficultés en terme de qualité technique avec beaucoup de contrôles ratés, mais ça va avec le niveau physique de l’équipe", évoquait justement le coach après le nul concédé à Auxerre. "Il faut être au top physiquement pour pouvoir réussir tous ces gestes."

Mais les Stéphanois semblent gagner en confiance ces dernières semaines. Systématiquement menés sous Horneland (Reims, Paris, Nantes, Auxerre), les Verts ont toutefois gagné cinq points après avoir été menés au score. Couplé à la signature d'Irvin Cardona, de la montée en puissance d'Augsutine Boakye et d'un Lucas Stassin de plus en plus décisif (impliqué dans trois réalisations depuis début janvier), l'optimisme est de mise dans le forez.

Saint-Étienne doit faire mieux

"C’est certain, on aurait pu faire mieux", affirmait Eirik Horneland vendredi dernier. Car, face à un bloc auxerrois compact, les Stéphanois manquaient de justesse pour espérer obtenir un résultat. Privé de Louis Mouton et du maître à jouer de poche Benjamin Bouchouari, les Verts péchaient dans les créations d'occasions.

Eirik Horneland : "C’était un peu difficile avec un nouveau milieu de terrain. Ehwah jouait dans une position de numéro 6, ce qui a rendu les connexions plus compliquées. À partir de la 60ᵉ minute, cela s’est particulièrement ressenti. Bouchouari nous a vraiment manqué pour mieux résister à la pression adverse."

Le compte X Data Foot souligne justement la difficulté de l'ASSE à se procurer des occasions nettes de but en Ligue 1. Avec 28 occasions créées, aucune autre formation n'affiche pire bilan en Ligue 1.