Doucement, mais sûrement. Voilà le rythme sur lequel l'ASSE se fixe depuis l'arrivée d'Eirik Horneland sur son banc. Mais les Stéphanois semblent avoir davantage changé d'attitude sous les ordres du coach norvégien.

L'ASSE en peine sous Dall'Oglio

Un temps héros de la remontée de l'ASSE dans l'élite, Olivier Dall'Oglio n'a pas honoré son statut la saison suivante. Car malgré un mercato souvent jugé insuffisant, l'entraîneur cévenole ne parvenait pas à tirer le meilleur de son groupe.

Des naufrages 4-0, 5-0 ou encore un exceptionnel 8-0 face à Rennes : l'hémorragie était sans aucun doute trop importante pour empêcher KSV d'amputer le rôle d'entraîneur à Olivier Dall'Oglio. Le bilan est sans appel : 0,87 PPM et une moyenne de 2,3 buts encaissés/90 minutes.

Communiqué du club daté du 14 décembre 2024 : "L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour."

Mais en renaissance avec Horneland

"Évidemment, les choses changent lorsqu'un entraineur arrive", témoignait Zuriko Davitashvili en conférence de presse. Il est plus exigeant et demande plus de pressing. On a plus de temps avec le ballon. Je pense que ça va beaucoup changer de chose pour l'équipe."

Eirik Horneland a rapidement changé le visage de l'équipe dix fois championne de France. Face à Reims, l'ASSE 3-1 puis, une semaine plus tard, fait douter le PSG malgré la défaite 2-1 au Parc. Mais si les Stéphanois n'ont plus connu la victoire depuis janvier (1-1 face à Nantes puis Auxerre), ces derniers restaient conquérants durant la totalité de la rencontre.

Systématiquement menés, les Verts ont gagné cinq points après avoir été menés au score, révèle le compte X Stats du Foot.