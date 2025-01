Le mercato entre dans son sprint final, et l’ASSE accélère ses mouvements. Cette semaine a commencé avec le retour d'Irvin Cardona, mais plusieurs départs sont également attendus, notamment ceux de joueurs en manque de temps de jeu comme les jeunes Jibril Othman et Ayman Aiki.

Ayman Aiki, un talent en quête de temps de jeu

Ayman Aiki, jeune attaquant prometteur, a rejoint l’ASSE en provenance de Joinville. Très vite, il s’est illustré avec les équipes U17 et U19 des Verts, faisant preuve d’une grande régularité et d’une efficacité notable. Lors de sa deuxième saison avec les U19 Nationaux, il inscrit 11 buts, confirmant son potentiel. Ses performances lui valent d’être surclassé et de signer son premier contrat professionnel avant de représenter la France à l’Euro U17, une étape clé de sa progression.

Un début en pro encourageant, mais un temps de jeu limité à l'ASSE

La saison suivante, sous les ordres de Laurent Batlles, Aiki fait ses débuts en Ligue 2 avec l’ASSE. Il marque dès son premier match contre Dijon, laissant entrevoir de belles promesses. Cependant, après un début encourageant, il peine à s’imposer et évolue davantage avec la réserve. Sous la direction d’Olivier Dall’Oglio, Aiki découvre enfin la Ligue 1 cette saison, mais son temps de jeu reste limité. L’ASSE souhaite lui permettre de s’aguerrir en lui offrant un prêt pour la seconde partie de saison.

Direction Bastia pour Aiki

Selon les informations du Progrès, Aiki devait initialement rejoindre Bastia, mais le club corse était contraint par des restrictions économiques. Toutefois, le départ de Charles Traoré a débloqué la situation. En conférence de presse, l’entraîneur bastiais Benoît Tavenot a confirmé cette évolution :

« Charles Traoré a résilié son contrat avec le club, ce qui devrait nous permettre de potentiellement acter une arrivée. »

Les négociations entre l’ASSE et le SC Bastia ont abouti à un accord. Ayman Aiki va s’envoler en fin de semaine pour l’Île de Beauté, où il sera prêté jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Ce prêt doit lui permettre de gagner en temps de jeu et de poursuivre sa progression dans un environnement propice.

Reste à voir s’il saura saisir cette opportunité pour franchir un cap et revenir plus fort à Saint-Étienne.