Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse après le match nul entre l'AJ Auxerre et l'ASSE à L'Abbé-Deschamps (1-1). Le coach de l'ASSE a été interrogé sur la forme physique de son équipe et les nombreuses maladresses techniques de ses joueurs. Retranscription de ses propos diffusés sur Ici Saint-Étienne Loire.

L'ASSE a obtenu son second point de la saison à l'extérieur. La fin d'une hémorragie qui date depuis la rencontre contre le FC Nantes (2-2). Ce point permet provisoirement de quitter la place de barragiste.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) sur les prestations de Mathis Amougou et Lamine Fomba: « Quand on lance des joueurs comme ça qui n’ont pas l’habitude de jouer autant, ils ont un peu de mal à se mettre dans le rythme au niveau physique. Il a fallu aussi qu’ils se comprennent et qu’ils se mettent au niveau physique, mais je suis content, j’ai vu le même état d’esprit combattant et on a réussi à faire face à la difficulté »

Horneland juge les prestations de Amougou et Fomba - ASSE

« On a eu quelques difficultés en terme de qualité technique avec beaucoup de contrôles ratés mais ça va avec le niveau physique de l’équipe. Il faut être au top physiquement pour pouvoir réussir tous ces gestes. »

« On a eu des bonnes phases de jeu mais il nous manque un petit peu de consistance. Parfois on manque de consistante pendant certaines périodes de la rencontre. Ça nous empêche d’arriver à construire de meilleures attaques. Il faut qu’on arrive à être mieux organisé. »

« Dès le départ, je nous ai sentis un peu moins frais, mais c’est aussi ça l’arrivée d’un nouveau coach avec une nouvelle manière de jouer et une nouvelle façon de s’entraîner. Les joueurs doivent s’y habituer, absorber cette charge à l’entraînement et en match. Plus ça ira, mieux nous serons, en tout cas c’est que je souhaite. »