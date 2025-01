L'ASSE a ramené le point du nul ce vendredi soir face à une formation auxerroise pourtant à l'aise à domicile (1-1). Dans un premier temps menés au score, les Verts se sauvent de peu grâce à Lucas Stassin. Mais malgré l'intensité appliquée en seconde période, les joueurs d'Eirik Horneland ne sont pas parvenus à se trouver dans les derniers mètres adverses. Voici la réaction et les analyses des deux entraîneurs.

"On n’a pas permis à Saint-Étienne de se rapprocher"

Christophe Pélissier, coach de l'AJ Auxerre : "C’est un résultat frustrant quand on voit les opportunités qu’on a eues, avec un poteau et deux ou trois gros arrêts du gardien en fin de match. Je trouve qu’on a manqué de justesse technique aujourd’hui, surtout après avoir pris l’avantage à 1-0. À la mi-temps, j’avais insisté sur l’importance de les déplacer sur la largeur, et on l’a vu sur le but qui vient d’une situation travaillée cette semaine. (...) Notre plan était de récupérer dans ces zones et d’exploiter les espaces à l’opposé, ce qu’on a bien fait sur le but. Mais dans l’ensemble, je trouve qu’on ne l’a pas assez reproduit.

À la mi-temps, j’ai demandé qu’on joue plus haut. J’ai insisté sur l’importance de presser dans les 15-20 premiers mètres pour récupérer plus haut. Ce point a été bien appliqué, mais ce qui m’a déçu, c’est l’utilisation du ballon ensuite : trop de déchets, pas assez de précision, et il a manqué cette petite étincelle technique pour faire la différence.

On est dans un championnat serré avec sept ou huit équipes. Ce soir, on peut dire qu’on a perdu deux points, mais on peut aussi se dire qu’on en a gagné un. L’essentiel, c’est qu’on n’a pas permis à Saint-Étienne de se rapprocher. Maintenant, il faudra gagner encore quelques matchs pour atteindre nos objectifs."

La réaction du coach de l'ASSE

Eirik Horneland après la rencontre : "C’est certain, on aurait pu faire mieux. On essaie toujours de s’améliorer, mais on est contents de ce point pris. C’est un point important pour nous. Cela dit, on aurait peut-être dû pousser un peu plus, surtout avec le style de jeu que l’on pratique.

Nous étions satisfaits d’avoir marqué juste avant la mi-temps. La période qui précédait ce but était compliquée, et le fait d’avoir eu le mental pour marquer dans ce moment-là a été crucial. (...) L’équipe montre un bon état d’esprit. Sur les quatre matchs joués depuis Noël, on s’est bien battu. On doit continuer à avancer et à marquer des points, car c’est essentiel pour une équipe de bas de tableau. Les joueurs commencent à sentir qu’ils peuvent prendre des points, et c’est cette confiance que nous voulons bâtir.

"Bouchouari nous a vraiment manqué"

Eirik Horneland : "Concernant la fatigue, il faut rappeler que cette manière de jouer est encore nouvelle pour mes joueurs. C’est un style très exigeant physiquement, et cela ne fait que quelques semaines qu’ils l’appliquent. Avec le temps, cela ira de mieux en mieux. Techniquement, nous devons continuer à progresser, à nous battre, à mieux faire certaines choses, et à apporter plus de fraîcheur dans le jeu.

Aujourd’hui, c’était un peu difficile avec un nouveau milieu de terrain. Ehwah jouait dans une position de numéro 6, ce qui a rendu les connexions plus compliquées. À partir de la 60ᵉ minute, cela s’est particulièrement ressenti. Bouchouari nous a vraiment manqué pour mieux résister à la pression adverse.

Le placement de Stassin ? C’est lié à notre style de jeu. C’est une manière différente de contrôler le terrain par rapport à d’autres équipes. Il faut simplement continuer à croire en notre plan, à travailler, et à saisir les opportunités pour créer des occasions. (...) Nous devons donc continuer à construire ensemble, match après match."