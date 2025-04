Les Stéphanois sont dans la dernière ligne droite de la saison 2024-2025. Mais tout juste de retour en Ligue 1 après une promotion acquise au forceps, les Verts pourraient retrouver l'antichambre avant l'heure. Humiliée 1-6 à domicile face au PSG, l'ASSE doit désormais regarder vers l'avant pour se relancer. Saint-Étienne se déplace au Stade Bollaert ce dimanche à 15 h.

Lens en proie au doute en Ligue 1 ?

Neuvième de Ligue 1 après 27 journées, le Racing Club de Lens entraîné par Will Still peine à répondre aux attentes suscitées en début de saison. Relégués à sept longueurs des places européennes, les Sang et Or ont accumulé plusieurs contre-performances depuis le mois d’août. Un match nul à Auxerre (2-2), la défaite face à Toulouse le mois suivant (0-1), ou même les ratés face à Nantes (3-1) et le Havre (3-4), le RCL est en difficulté lorsqu'il s'agit d'enchaîner les résultats. La formation dirigée par Will Still a même traversé une série noire de quatre défaites consécutives en championnat, entre février et mars 2025. Une spirale négative stoppée de justesse grâce à un succès précieux décroché sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-1), qui offre un bol d’air, mais ne dissipe pour autant pas tous les doutes.

Troisième formation de Ligue 1 à l'extérieur, le RCL n'est que onzième à domicile. Les Lensois n'ont gagné que 17 points en 13 rencontres, se plaçant ex æquo avec l'ASSE. Une performance en demi-teinte, qui s'explique par le contexte délicat dans lequel Will Still devait remplacer Franck Haise. Les erreurs individuelles, à l'image de celle de Mathew Ryan face au LOSC, entachent les prestations des Sangs et Or. Lens s'est même vu être séparé de plusieurs cadres cet hiver. Will Still doit désormais composer sans Frankowski, Danso, Khusanov et Brice Samba.

Mais c'est également avec une charnière défensive continuellement touchée par les blessures que le technicien n'est jamais parvenu à stabiliser son arrière-garde. Will Still a en effet aligné 15 charnières différentes ou trio défensif différents depuis le début de saison, soulignait le site lensois.com.

L'ASSE doit se remettre d'une lourde humiliation

Mais les Verts ne sont pas non plus en bonne position. Loin de là. Les joueurs d'Eirik Horneland encaissaient six réalisations en 45 minutes de jeu face à Paris. Pourtant, dominateurs en première mi-temps, les Verts ont une nouvelle fois sombré après de nouvelles erreurs individuelles.

Eirik Horneland après la rencontre : "On a fait une bonne entame de jeu, on a attaqué la rencontre avec verticalité. On a eu des bons temps forts. Sur les 35 premières minutes, on a été bien en jambes. Ensuite, on a senti le PSG revenir dans la partie, se rapprocher de la surface de réparation. (...) On a essayé de revenir dans la partie en s’agitant un peu trop, donc on a offert pas mal d’espaces à cette équipe du PSG."

Saint-Étienne doit impérativement réitérer la bonne première mi-temps face au PSG sur l'ensemble de l'opposition de ce dimanche. Un bilan que partage le coach norvégien : "On a du mal à porter nos temps forts au-delà de cette durée. Il faut qu’on aille chercher plus de consistance." Le coach stéphanois peut compter sur le retour de Maxime Bernauer, mais aussi de ceux de Ben Old et d'Aimen Moueffek pour composer son XI de départ.

Un calendrier abordable pour les Verts ?

Les Stéphanois peuvent en revanche compter sur la décision de la commission de discipline pour aborder positivement le maintien. 17e de Ligue 1, la victoire confirmée face à Montpellier permet aux Verts de rattraper leur retard face au Havre. La formation normande n'est plus qu'à un petit point de l'ASSE, tandis que le Stade de Reims a vu son avance fondre comme neige au soleil. Le HAC doit défier le PSG, Monaco ou Marseille avant d'obtenir sa survie dans l'élite.

Le calendrier de l'ASSE.