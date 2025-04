Après avoir obtenu son 1er succès à l’extérieur de la saison ce mercredi, dans les bureaux de la LFP, l’ASSE souhaite faire tourner son compteur hors de ses bases. Les hommes d’Eirik Horneland se rendent à Lens ce dimanche pour le compte de la 28ᵉ journée de Ligue 1. Découvrez la compo probable des stéphanois pour défier les sang et or.

L’ASSE affronte Lens ce dimanche après-midi après sa lourde défaite face au PSG. Les stéphanois peuvent compter sur leur succès validé à Montpellier pour booster leur confiance avant cette rencontre. Les Verts ont remporté leur 1er match à l’extérieur depuis plus de 11 mois et une victoire à Grenoble. Les hommes d’Eirik Horneland peuvent revenir à la hauteur du Stade de Reims dans le meilleur des cas.

1 seule absence pour l’ASSE

Eirik Horneland voit son effectif être quasiment au complet ces dernières semaines. Ben Old a effectué son retour face au PSG après une longue absence. Maxime Bernauer est de retour après avoir purgé sa suspension suite à son expulsion contre Montpellier.

Lucas Stassin a été préservé ce vendredi après un coup reçu à l’entrainement. Le buteur belge devrait cependant bien pouvoir tenir sa place. Seul Augustine Boakye est forfait pour cette rencontre. L’ancien de Wolfsberger sera absent jusqu’à la fin de la saison suite à une blessure à la cheville. Horneland a fait le choix de ne pas convoquer Pierre Cornud, Anthony Briançon et Ibrahim Sissoko.

Un retour en charnière centrale

Gautier Larsonneur a vu son 4ᵉ clean sheet de la saison être validé par la commission de discipline. L’ancien valenciennois sera à nouveau chargé de garder la cage stéphanoise du côté de Bollaert.

Eirik Horneland va pouvoir compter sur une défense au complet pour cette rencontre. Yvann Maçon et Léo Pétrot devraient débuter en tant que latéraux. Le coach norvégien devrait effectuer un changement dans sa charnière centrale. De retour de suspension, Maxime Bernauer devrait être préféré à Dylan Batubinsika aux côtés de Mickaël Nadé.

Horneland ne change pas son entrejeu

Sauf surprise, Pierre Ekwah devrait débuter à son poste habituel, celui de sentinelle. Le milieu prêté par Sunderland n’a manqué que 2 matchs cette saison depuis son arrivée à l’ASSE.

Eirik Horneland ne devrait pas changer les 2 autres éléménts de son milieu de terrain. Benjamin Bouchouari et Florian Tardieu devraient à nouveau être associés. Revenu de blessure face au PSG, Aïmen Moueffek ne devrait pas retrouver une place de titulaire dans le Pas-de-Calais. Nul doute qu'il entrera en jeu durant la rencontre.

L’attaque de l’ASSE portée par 1 seul homme

Ces dernières semaines, les buts stéphanois ont tous été inscrits par Lucas Stassin. Lors du mois de Mars, les Verts ont inscrit 5 buts, tous sont l’œuvre du buteur belge. L’ancien de Westerlo porte l’attaque des Verts en 2025 avec 8 buts inscrits sur les 16 marqués cette année. Lucas Stassin marque donc 50% des buts stéphanois depuis début janvier.

Pour accompagner le jeune attaquant, Eirik Horneland devrait renouveler sa confiance à Irvin Cardona sur le côté droit et à Zuriko Davitashvili sur l’aile gauche. Le second se montre plus décisif depuis le match face à Angers où il avait débuté sur le banc. L’international géorgien a réalisé 4 passes décisives depuis sa rentrée en jeu face au SCO. L’ASSE peut également compter sur Ben Old qui a retrouvé le championnat face au PSG pour la première fois depuis presque 4 mois.