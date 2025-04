La lutte pour le maintien en Ligue 1 s’annonce plus indécise que jamais. Après la 26e journée, cinq équipes semblent concernées : Nantes (13e, 27 points), Angers (14e, 27 points), Reims (15e, 23 points), Le Havre (16e, 21 points), l’ASSE (17e, 23 points) et Montpellier (18e, 15 points). Retour sur leurs calendriers respectifs et les enseignements du week-end.

28ᵉ journée - 6 avril 2025

🆚 Montpellier - Le Havre

🆚 Lens - Saint-Étienne

🆚 Reims - Strasbourg

🆚 Nice - Nantes

🆚 PSG - Angers

29ᵉ journée - 13 avril 2025

🆚 Le Havre - Rennes

🆚 Saint-Étienne - Brest

🆚 Angers - Montpellier

🆚 Lens - Reims

🆚 Nantes - PSG

30ᵉ journée - 20 avril 2025

🆚 Saint-Étienne - Lyon

🆚 Reims - Toulouse

🆚 PSG - Le Havre

🆚 Marseille - Montpellier

🆚 Rennes - Nantes

🆚 Nice - Angers

31ᵉ journée - 27 avril 2025

🆚 Le Havre - Monaco

🆚 Strasbourg - Saint-Étienne

🆚 Montpellier - Reims

🆚 Nantes - Toulouse

🆚 Angers - Lille

32ᵉ journée - 4 mai 2025

🆚 Nice - Reims

🆚 Saint-Étienne - Monaco

🆚 Brest - Montpellier

🆚 Auxerre - Le Havre

🆚 Nantes - Angers

33ᵉ journée - 11 mai 2025

🆚 Reims - Saint-Étienne

🆚 Le Havre - Marseille

🆚 Montpellier - PSG

🆚 Auxerre - Nantes

🆚 Angers - Strasbourg

34ᵉ journée - 18 mai 2025

🆚 Saint-Étienne - Toulouse

🆚 Lille - Reims

🆚 Strasbourg - Le Havre

🆚 Montpellier - Nantes

🆚 Lyon - Angers

Les matchs restants club par club

🟡 Nantes (27 points)

J28 : 🆚 Nice (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Paris-SG (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Rennes (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Toulouse (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Angers (domicile) — 4 mai J33 : 🆚 Auxerre (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 18 mai



Angers (27 points)

J28 : 🆚 PSG (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Montpellier (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Nice (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Lille (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Nantes (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Strasbourg (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Lyon (extérieur) — 18 mai



🟥 Reims (26 points)

J28 : 🆚 Strasbourg (domicile) — 6 avril J29 : 🆚 Lens (extérieur) — 13 avril J30 : 🆚 Toulouse (domicile) — 20 avril J31 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 27 avril J32 : 🆚 Nice (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Saint-Étienne (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Lille (extérieur) — 18 mai



🔵 Le Havre (24 points)

J28 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Rennes (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Paris-SG (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Monaco (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Auxerre (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Marseille (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Strasbourg (extérieur) — 18 mai



🟩 Saint-Étienne (23 points)

J28 : 🆚 Lens (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Brest (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Lyon (domicile) — 20 avril J31 : 🆚 Strasbourg (extérieur) — 27 avril J32 : 🆚 Monaco (domicile) — 4 mai J33 : 🆚 Reims (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Toulouse (domicile) — 18 mai



🟠 Montpellier (15 points)

J28 : 🆚 Le Havre (domicile) — 6 avril J29 : 🆚 Angers (extérieur) — 13 avril J30 : 🆚 Paris-SG (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Reims (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Brest (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 PSG (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Nantes (domicile) — 18 mai



Classement provisoire de la Ligue 1 2024-2025