Une semaine après son humiliation à domicile, Saint-Etienne affronte le RC Lens pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain Andy Diouf s'est exprimé sur la rencontre en conférence de presse d'avant match. Extrait.

Diouf veut se racheter après une ultime défaite en Ligue 1

Le dimanche 30 mars aurait pu être synonyme de fête pour les Lensois. Mais handicapés par une erreur de Matthews Ryan à la 19e minute de jeu, les Sangs et Ors se sont inclinés dans le derby du Nord (1-0). Un coup derrière la tête, tandis que le RCL retrouvait ses couleurs depuis deux semaines.

"Le derby ? On sait que c’est un match spécial. Pour nous, pour les fans, pour le club. Du coup, c’est toujours plus dur quand le résultat n’est pas au rendez-vous. Mais maintenant, c’est derrière nous. Il reste sept matchs. On va les prendre un par un, essayer de faire les meilleurs résultats possibles, et on fera les comptes à la fin."

"Saint-Étienne, c'est un peu compliqué"

"C’est vrai qu’on a à cœur de se racheter. Là, on a deux matchs qui arrivent à la maison, donc on va essayer de bien faire les choses pour prendre un max de points. On sait que Saint-Étienne, même si c’est un peu plus compliqué pour eux en ce moment, vient de prendre une défaite assez dure, ça reste une bonne équipe.

On sait que jusqu’au bout, il n'y aura pas de match facile. Parce qu’il y en a qui jouent l’Europe, d’autres le maintien, donc personne ne va vouloir lâcher des points."

Andy Diouf peine à confirmer

"Individuellement, c’est vrai que chaque week-end, je veux être le meilleur possible et faire de bonnes prestations. Pour moi, chaque match est différent. Il y a des contextes particuliers, parfois des systèmes différents. Mais moi, je reste concentré sur ce que je fais. Je sais que parfois, c’est plutôt bon, et parfois, je pourrais faire mieux. Mais j’essaie de mettre tous les ingrédients pour être le plus régulier possible. (...)

Ça peut être des progrès sur l’aspect tactique, la compréhension du jeu, le côté défensif, être un peu plus connecté avec ses partenaires, fermer les lignes de passe, aller sur les seconds ballons… Toutes ces petites choses qu’on ne voit pas forcément tout de suite."