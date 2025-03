L'entraineur de l'ASSE, Eirik Horneland, s'est exprimé à l'issue de la rencontre sur le match contre le PSG (défaite 6-1). Des propos recueillis par France Bleu Saint-Etienne.

Horneland après ASSE-PSG en zone mixte : « Quand on perd 1-6 à la maison, c’est forcément quelque chose qui blesse mentalement. On a fait une bonne entame de jeu, on a attaqué la rencontre avec verticalité. On a eu des bons temps forts. Sur les 35 premières minutes, on a été bien en jambes. Ensuite, on a senti le PSG revenir dans la partie, se rapprocher de la surface de réparation. Malheureusement, on concède ce penalty juste avant la mi-temps. C’est quelque chose qui nous a fait défaut, mais c’était mérité pour Paris qui est vraiment revenu dans la partie. (…) Après la mi-temps, on a essayé de reprendre de la même manière, mais on a concédé des buts rapidement. Cela nous a fait mal mentalement. On a perdu notre organisation, notre discipline sur le terrain. On a essayé de revenir dans la partie en s’agitant un peu trop, donc on a offert pas mal d’espaces à cette équipe du PSG. On a aussi multiplié les petites passes au milieu de terrain et à cet endroit le PSG peut faire vraiment mal. C’est de cette façon qu’on se retrouve avec 6 buts encaissés en fin de rencontre.

On en revient aux mêmes conclusions que sur les dernières rencontres. On est capable de faire de bonnes choses, d’avoir de bonnes périodes, on l’a vu ce soir pendant 30-35 minutes. Mais j’ai l’impression que c’est quelque chose où on plafonne. On a du mal à porter nos temps forts au-delà de cette durée. Il faut qu’on aille chercher plus de consistance. (…) Au club, on ne forme qu’un. On a tous le même point de vue. On veut que nos groupes continuent d’exister et restent organisés tels qu’ils le sont aujourd’hui. Quand on voit le soutien aujourd’hui, c’est incroyable. Même quand on a commencé à encaisser ces buts ils ont toujours été là pour nous. Après les 6 buts à la fin de la rencontre, ils étaient encore dans les gradins en train de chanter. Pour nous c’est quelque chose de fantastique. Quand on lutte pour le maintien, ça nous aide énormément. (…) Évidemment que l’une des clés pour se maintenir c’est d’arriver à tenir tête aux plus grosses équipes. C’est ce dont on aura besoin pour se maintenir, sans aucun doute. C’est quelque chose qui nous met une pression mais il faut apprécier cette pression, jouer avec et croire en nous même. On doit continuer à travailler et ne pas perdre confiance en nous. Ce qu’on a fait sur la première période est encourageant. Je pense qu’on peut le faire. Il faut maintenant le montrer sur le terrain. »