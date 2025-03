Le sprint final est lancé. L'ASSE, 17e de Ligue 1 avec un match en retard (Montpellier), montre pourtant des signes positifs depuis plusieurs semaines. Mais avec un calendrier et une actualité extra-sportive chargée, rien n'est joué d'avance pour les Verts.

Une équipe en pleine ascension en Ligue 1

Relégables à la trêve internationale, les Verts restent dans l'attente du verdict concernant leur match contre Montpellier. Une rencontre interrompue après des débordements des supporters adverses, mais qui a laissé entrevoir une équipe en progrès.

Saint-Étienne était dans l'obligation d'engranger des points dans ce choc des cancres. Dans la continuité de la prestation face à Angers et Le Havre, les Stéphanois ont maîtrisé la partie jusqu’à son interruption. Réduits à dix après l’expulsion de Maxime Bernauer (45’), ils ont pourtant dominé les débats dimanche dernier.

C'est surtout dans la gestion des temps forts que Saint-Étienne s’est illustrée. Avec seulement 41 % de possession, mais un xG de 1,46, les Verts ont su se montrer dangereux à chaque opportunité. Lucas Stassin a rapidement ouvert le score (11’), inscrivant ainsi son troisième but consécutif en championnat(Nice, Le Havre, Montpellier). De retour des vestiaires, il a même doublé la mise, enrhumant par la même occasion Modibo Sagnan.

Malgré une victoire en suspens

Mais l'opposition n'a pas pu aller au bout. Après le deuxième but de l’attaquant stéphanois, l’arbitre François Letexier a été contraint d’arrêter définitivement la rencontre en raison d’incidents graves en tribune. Depuis, la décision, qui relève de la commission de discipline de la LFP, tarde à tomber. Réunie le 19 mars, celle-ci a choisi de placer le dossier en instruction. La LFP devrait rendre son verdict le 2 avril prochain.

Du côté de l’ASSE, on espère une victoire validée tandis que Laurent Nicollin mise sur la reprise de la rencontre. L’hypothèse d’un match rejoué semble en effet inenvisageable pour l'ASSE, tant ces trois points apparaissent cruciaux dans la course au maintien. En attendant le verdict, les Verts accueilleront le PSG à Geoffroy-Guichard le 29 mars.

Horneland a trouvé la bonne recette

Six buts et trois passes décisives, rien que ça. Lucas Stassin monte en puissance au fil des semaines. Encore décisif face à Montpellier, l'attaquant Belge est impliqué dans 7 réalisations lors des dix dernières oppositions. Avaleur d'espace sous les consignes d'Eirik Horneland, Stassin gagne en efficacité ces dernières semaines. "Lucas s'est amélioré. On le voit travailler dur et bien à l'entraînement, analysait le technicien. Ça donne aussi confiance au reste de l'équipe." Un atout qui pourrait s’avérer décisif pour Saint-Étienne dans la course au maintien.

Puis, si Maxime Bernauer permet aux Stéphanois de gagner en solidité, Pierre Ekwah s'est définitivement installé dans la colonne vertébrale du XI Stéphanois. Le milieu défensif, prêté par Sunderland, a été titularisé à 20 reprises par Eirik Horneland. Avec Florian Tardieu, qui vient combler la frustration Moueffek, le Stéphanois a grandement participé à la bonne gestion des temps forts le weekend dernier.

Mais un calendrier corsé attend les Verts

Pour autant, rien n'est joué d'avance dans le scénario du sprint final. À la 26e journée, cinq formations sont concernées par une potentielle relégation. Seulement sept points séparent Nantes (13e, 27 points) de Saint-Étienne (17e, 20 points). Cinq équipes sont en effet pleinement concernées : Nantes (13e), Angers (14e), Reims (15e), Le Havre (16e), Saint-Étienne (17e) et Montpellier (18e).

Les Verts défieront un Paris Saint-Germain toujours invaincu en championnat cette saison. Autant dire que l'opération s'annonce complexe pour les Stéphanois. Mais les réceptions de Brest, le derby ou encore le déplacement à Reims constituent de bonnes opportunités pour engranger trois précieux points.

17e de Ligue 1, les Stéphanois ne sont pas pour autant en retard sur leur concurrent. Mais la moindre erreur pourrait s'avérer fatale pour la formation stéphanois qui, pourtant, remonte tout juste de l'antichambre.