La réserve de l'ASSE affrontait Seyssinet en championnat ce samedi soir. Défaits 1-0, les stéphanois peuvent nourrir des regrets. Voici la réaction du coach Razik Nedder à l'issue de la rencontre.

XI de départ : Houngbo-Civier – Kinunga, J. Mouton, Ndiaye, Makhloufi – Gauthier, Fall, Kies – Agesilas, Mayilla, El Jamali.

Sont entrés en jeu : Cheikh, Cateland et Achour.

C'est une équipe diminuée qui devait faire à de nombreuses absences : Nguessan, Eymard, Gadegbeku (sélection). Aussi, Pedro, Dieye, Sahraoui étaient indisponibles pour blessure.

"Dans un match très compliqué, sur un mauvais terrain, avec du vent et de nombreuses fautes, nous avons réalisé une belle première mi-temps où nous aurions dû prendre l’avantage au score.

Cependant, la seconde période a été plus difficile face à des joueurs expérimentés, des trentenaires qui jouent leur emploi. Avec huit U19 et aucun joueur de plus de 20 ans, nous manquions d’expérience, de solidité et d’armes pour rivaliser."

"Nous avons craqué sur leur seule véritable occasion" (Razik Nedder après Seyssinet-ASSE)

"Nous avons craqué sur leur seule véritable occasion, en tentant de ressortir le ballon court alors que les conditions ne s’y prêtaient pas. C’est un manque de maturité. Dans le football, certains postes sont cruciaux : nous avions réussi une belle série avec Bouba, mais les plus jeunes, bien que prometteurs, découvrent encore les exigences du haut niveau.

Si ces matchs ne nous rassurent pas au classement, ils permettent néanmoins de former nos jeunes joueurs. Certains, comme El Jamali (2007), ont franchi un cap. Il a quelque chose en plus, et sa prestation sur un terrain difficile a été remarquable. Quel technicien !

Heureusement, nous avions pris un petit matelas de points et restons en milieu de tableau avec sept équipes derrière nous. Ce week-end, il a fallu composer avec nos sélectionnés absents et les joueurs disponibles. Malheureusement, nous n’étions pas assez solides dans ce contexte."