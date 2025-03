La lutte pour le maintien en Ligue 1 s’annonce plus indécise que jamais. Après la 26e journée, cinq équipes semblent concernées : Nantes (14e, 27 points), Reims (15e, 23 points), Strasbourg (16e, 22 points), Le Havre (17e, 21 points), l’ASSE (18e, 20 points) et Montpellier (19e, 15 points). Retour sur leurs calendriers respectifs et les enseignements du week-end.

Nantes 1-0 Lille : Succès capital des Canaris face à un adversaire du haut de tableau, qui leur permet de respirer.

: Succès capital des Canaris face à un adversaire du haut de tableau, qui leur permet de respirer. Brest 0-0 Reims : Match nul pour Reims, un bon point à l'extérieur pour les rémois.

: Match nul pour Reims, un bon point à l'extérieur pour les rémois. Lyon 4-2 Le Havre : Nouvelle défaite pour les Normands, dépassés défensivement.

: Nouvelle défaite pour les Normands, dépassés défensivement. Montpellier-ASSE : match arrêté à 0-2 pour les Verts : L’issue du match est encore incertaine après les incidents.

: L’issue du match est encore incertaine après les incidents. Strasbourg 2-1 Toulouse / Paris SG 3-1 Marseille / Lens 1-0 Rennes / Angers 0-2 Monaco / Nice 1-1 Auxerre : Ces résultats n’ont pas d’impact direct sur la zone rouge.

Calendrier des matchs restants par équipe (Journées 26 à 34)

🟡 Nantes

J27 : 🆚 Le Havre (extérieur) — 30 mars, 17h15

🆚 (extérieur) — 30 mars, 17h15 J28 : 🆚 Nice (extérieur) — 6 avril

🆚 (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Paris-SG (domicile) — 13 avril

🆚 (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Rennes (extérieur) — 20 avril

🆚 (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Toulouse (domicile) — 27 avril

🆚 (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Angers (domicile) — 4 mai

🆚 (domicile) — 4 mai J33 : 🆚 Auxerre (extérieur) — 11 mai

🆚 (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 18 mai

🟥 Reims

J27 : 🆚 Marseille (domicile) — 29 mars, 17h00

🆚 (domicile) — 29 mars, 17h00 J28 : 🆚 Strasbourg (domicile) — 6 avril

🆚 (domicile) — 6 avril J29 : 🆚 Lens (extérieur) — 13 avril

🆚 (extérieur) — 13 avril J30 : 🆚 Toulouse (domicile) — 20 avril

🆚 (domicile) — 20 avril J31 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 27 avril

🆚 (extérieur) — 27 avril J32 : 🆚 Nice (extérieur) — 4 mai

🆚 (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Saint-Étienne (domicile) — 11 mai

🆚 (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Lille (extérieur) — 18 mai

🔵 Le Havre

J27 : 🆚 Nantes (domicile) — 30 mars, 17h15

🆚 (domicile) — 30 mars, 17h15 J28 : 🆚 Montpellier (extérieur) — 6 avril

🆚 (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Rennes (domicile) — 13 avril

🆚 (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Paris-SG (extérieur) — 20 avril

🆚 (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Monaco (domicile) — 27 avril

🆚 (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Auxerre (extérieur) — 4 mai

🆚 (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Marseille (domicile) — 11 mai

🆚 (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Strasbourg (extérieur) — 18 mai

🟩 Saint-Étienne

J27 : 🆚 Paris-SG (domicile) — 29 mars, 19h00

🆚 (domicile) — 29 mars, 19h00 J28 : 🆚 Lens (extérieur) — 6 avril

🆚 (extérieur) — 6 avril J29 : 🆚 Brest (domicile) — 13 avril

🆚 (domicile) — 13 avril J30 : 🆚 Lyon (domicile) — 20 avril

🆚 (domicile) — 20 avril J31 : 🆚 Strasbourg (extérieur) — 27 avril

🆚 (extérieur) — 27 avril J32 : 🆚 Monaco (domicile) — 4 mai

🆚 (domicile) — 4 mai J33 : 🆚 Reims (extérieur) — 11 mai

🆚 (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Toulouse (domicile) — 18 mai

🟠 Montpellier

J27 : 🆚 Marseille (extérieur) — 30 mars, 17h15

🆚 (extérieur) — 30 mars, 17h15 J28 : 🆚 Le Havre (domicile) — 6 avril

🆚 (domicile) — 6 avril J29 : 🆚 Angers (extérieur) — 13 avril

🆚 (extérieur) — 13 avril J30 : 🆚 Paris-SG (extérieur) — 20 avril

🆚 (extérieur) — 20 avril J31 : 🆚 Reims (domicile) — 27 avril

🆚 (domicile) — 27 avril J32 : 🆚 Brest (extérieur) — 4 mai

🆚 (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 PSG (extérieur) — 11 mai

🆚 (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Nantes (domicile) — 18 mai

27ᵉ journée - Samedi 29 mars et Dimanche 30 mars 2025

🆚 Reims - Marseille (29 mars, 17h00)

🆚 Saint-Étienne - Paris-SG (29 mars, 19h00)

🆚 Le Havre - Nantes (30 mars, 17h15)

🆚 Auxerre - Montpellier (30 mars, 17h15)

28ᵉ journée - 6 avril 2025

🆚 Montpellier - Le Havre

🆚 Lens - Saint-Étienne

🆚 Reims - Strasbourg

🆚 Nice - Nantes

29ᵉ journée - 13 avril 2025

🆚 Le Havre - Rennes

🆚 Saint-Étienne - Brest

🆚 Angers - Montpellier

🆚 Lens - Reims

🆚 Nantes - PSG

30ᵉ journée - 20 avril 2025

🆚 Saint-Étienne - Lyon

🆚 Reims - Toulouse

🆚 PSG - Le Havre

🆚 Marseille - Montpellier

🆚 Rennes - Nantes

31ᵉ journée - 27 avril 2025

🆚 Le Havre - Monaco

🆚 Strasbourg - Saint-Étienne

🆚 Montpellier - Reims

🆚 Nantes - Toulouse

32ᵉ journée - 4 mai 2025

🆚 Nice - Reims

🆚 Saint-Étienne - Monaco

🆚 Brest - Montpellier

🆚 Auxerre - Le Havre

🆚 Nantes - Angers

33ᵉ journée - 11 mai 2025

🆚 Reims - Saint-Étienne

🆚 Le Havre - Marseille

🆚 Montpellier - PSG

🆚 Auxerre - Nantes

34ᵉ journée - 18 mai 2025

🆚 Saint-Étienne - Toulouse

🆚 Lille - Reims

🆚 Strasbourg - Le Havre

🆚 Montpellier - Nantes

Classement provisoire de la Ligue 1 2024-2025

1️⃣ Paris-SG – 68 pts (26 m. : 21 G / 5 N / 0 P, 73-25, +48)

2️⃣ Marseille – 49 pts (26 m. : 15 G / 4 N / 7 P, 53-33, +20)

3️⃣ Monaco – 47 pts (26 m. : 14 G / 5 N / 7 P, 51-32, +19)

4️⃣ Nice – 47 pts (26 m. : 13 G / 8 N / 5 P, 50-31, +19)

5️⃣ Lyon – 45 pts (26 m. : 13 G / 6 N / 7 P, 50-33, +17)

6️⃣ Lille – 44 pts (26 m. : 12 G / 8 N / 6 P, 40-28, +12)

7️⃣ Strasbourg – 43 pts (26 m. : 12 G / 7 N / 7 P, 41-33, +8)

8️⃣ Lens – 39 pts (26 m. : 11 G / 6 N / 9 P, 31-29, +2)

9️⃣ Brest – 37 pts (26 m. : 11 G / 4 N / 11 P, 38-40, -2)

🔟 Toulouse – 34 pts (26 m. : 9 G / 7 N / 10 P, 33-29, +4)

1️⃣1️⃣ Auxerre – 32 pts (26 m. : 8 G / 8 N / 10 P, 37-39, -2)

1️⃣2️⃣ Rennes – 29 pts (26 m. : 9 G / 2 N / 15 P, 35-37, -2)

1️⃣3️⃣ Nantes – 27 pts (26 m. : 6 G / 9 N / 11 P, 29-43, -14)

1️⃣4️⃣ Angers – 27 pts (26 m. : 7 G / 6 N / 13 P, 26-42, -16)

1️⃣5️⃣ Reims – 23 pts (26 m. : 5 G / 8 N / 13 P, 26-40, -14)

1️⃣6️⃣ Le Havre – 21 pts (26 m. : 6 G / 3 N / 17 P, 26-55, -29)

1️⃣7️⃣ Saint-Étienne – 20 pts (25 m. : 5 G / 5 N / 15 P, 25-57, -32)

1️⃣8️⃣ Montpellier – 15 pts (25 m. : 4 G / 3 N / 18 P, 21-59, -38)