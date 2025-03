Trois jours après l’arrêt mouvementé du match entre Montpellier et l’ASSE, les conséquences commencent à se préciser. Comme le rapporte Midi Libre, le club héraultais est convoqué ce mercredi soir par la commission de discipline de la LFP pour répondre des incidents survenus à la Mosson. Mais les supporters stéphanois devront encore patienter avant de connaître l'issue définitive.

Une première convocation, mais pas encore de sanction

Selon les informations de Midi Libre, les dirigeants du MHSC seront entendus à partir de 17h30 en visioconférence. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à une décision ferme dès ce soir. La commission de discipline devrait ouvrir une phase d'instruction, le dossier étant trop complexe pour être tranché rapidement.

Des mesures conservatoires temporaires pourraient être prononcées, notamment la fermeture de la tribune Etang de Thau, d'où sont partis les incidents. Toutefois, aucune sanction définitive – ni concernant le sort du match, ni d’éventuelles sanctions sportives – ne sera rendue dans l'immédiat.

Un dénouement attendu fin mars ou début avril

Toujours selon Midi Libre, une seconde convocation du club est envisagée pour que Montpellier puisse à nouveau être entendu et que le verdict tombe. La date la plus probable évoquée est mercredi 2 avril, même si un rendez-vous plus anticipé, le 26 mars, reste envisageable. La trêve internationale, qui ralentit le calendrier des compétitions, laisse un léger flou sur le moment exact où le MHSC sera fixé.

L'ASSE dans l'attente

Côté ASSE, l'attente est pesante. Les Verts espèrent logiquement voir leur victoire validée, que ce soit en entérinant le score (2-0 à la 57e minute) ou sur tapis vert, refusant l'idée d'un match rejoué. Cette décision pourrait avoir un impact énorme sur la lutte pour le maintien, les Verts étant actuellement en embuscade.

Une chose est sûre : il faudra attendre encore au moins deux semaines avant de connaître le sort définitif de cette rencontre sous haute tension.